بعد طول انتظار.. بئر “الجلمة” في حماة بالخدمة

حماة- ذكاء أسعد

بعد معاناة شديدة من نقص المياه وعدم وصولها إلى المنازل في بلدة الجلمة بريف محردة، قام الأهالي وضمن عمل شعبي بتعزيل البئر الخاصة بالبلدة وتجهيزها للعمل كمنهل مياه لهم.

وبيّن رئيس وحدة مياه محردة رجب الإسماعيل أنه تمّ وضع هذه البئر بالخدمة بالتعاون مع المجتمع المحلي والبلدية والفرقة الحزبية لتعمل حالياً على الديزل.

في حين بيّن نائب رئيس مجلس بلدة الجلمة يحيى الأحمد، أهمية العمل كمرحلة أولى لتأمين مياه الشرب للأهالي، لافتاً إلى ضرورة صيانة الشبكة عن طريق المنظمات، وحاجة البلدة لمحولة كهرباء 50kva لإتمام هذا العمل على النحو الأفضل.

الدكتور مطيع عبشي مدير مؤسّسة مياه حماة أكد قيام المؤسسة بإتمام تجهيز البئر وتركيب مضخة غاطسة مع كامل ملحقاتها وتأمين مجموعة توليد، وتمّ اليوم تشغيل المنهل كتجربة أولى لضمان سير العمل بشكل دائم، ولتشجيع استمرار عودة الأهالي إلى منازلهم.

والجديرُ بالذكر أن “البعث” تطرقت لهذا الموضوع، ونقلت معاناة الأهالي منذ أكثر من شهر.