تألق لافت لأشبال كرة الجهاد والمنافسة على اللقب هي الطموح

القامشلي – عبد العظيم العبد الله

أشاد عديد الخبرات الرياضية والكوادر الفنية في مدينة القامشلي بالمستوى الفني المتميز لفريق الجهاد للأشبال بكرة القدم، مؤكدين أنهم المستقبل الجميل لناديهم في قادم السنوات، خاصة أن مشوارهم للموسم الحالي توّج بنيل لقب بطولة المحافظة.

مدرب الفريق سلام مخصو أشار لـ “البعث” إلى أن الحصول على بطولة الحسكة خطوة أولى، لذلك تتواصل التمارين في سبيل تحقيق الأهم، وهي المشاركة بجدية وحماس، والتفكير باللقب في بطولة القطر، وسيكون الفريق ممثّلاً فيها لمحافظة الحسكة، وكشف مخصو أن لدى الفريق مجموعة رائعة من المواهب قادرة على تحقيق الإنجاز للنادي المشهود له على مر السنين الطويلة بقوة وتميز فئاته العمرية.

واعتبر مخصو أن تشكيلة فريقه الحالية تعد مثالية وأنموذجية في كافة مراكز اللعب، مضيفاً: اعتمد فريق الناشئين في بعض المباريات على نخبة من لاعبي الأشبال، وتم الطرح ليكون بعضهم ضمن فريق الشباب أيضاً المشارك في الدوري الممتاز، لكن الأهم أن يحظى هذا الفريق بالدعم والتحفيز، فهو الأساس والركيزة في المستقبل القريب، ونتوقع أن يحظى عدد من لاعبينا بفرصة تمثيل المنتخبات الوطنية.

وعن التكريم الذي حظي به الفريق مؤخراً، أكد مدرب الفريق أنه رغم الظروف المادية الصعبة للنادي، لكن مجلس الإدارة قدم تكريماً مادياً ومعنوياً، إلى جانب تصدي بعض المحبين والمشجعين للمشاركة في التكريم بتقديم لباس رياضي خارجي لكافة اللاعبين مع كادرهم الإداري والفني.