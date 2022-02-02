حوالى 15 آلاف فرصة عمل حصة حلب من “المسابقة المركزية”.. وضعف الشبكة يعيق العمل

حلب – معن الغادري

تواصل مديرية التنمية الإدارية بحلب استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتقدم إلى مسابقة التوظيف المركزية.

وأوضح محمد زهران مدير مديرية التنمية في المحافظة أنه تم تشكيل أربع لجان لاستقبال الطلبات من كافة الفئات، وقد تم تجهيز المركز بحوالي 20 جهاز حاسوب لتسريع العمل، وإنجاز الأوراق المطلوبة لتدقيقها قبل إرسالها إلى الإدارة المركزية الكترونياً بشكل يومي.

وبيّن زهران أن الإقبال على تقديم الطلبات جيد وهو في ارتفاع، حيث بلغ عدد المتقدمين من كافة الفئات حتى اليوم حوالي 500 متقدم، ومن المتوقع أن يرتفع العدد تدريجياً خلال الفترة المحددة لاستقبال الطلبات التي تنتهي في الثالث من الشهر القادم.

وحول آلية العمل أوضح زهران أنه يتم استلام الطلبات بعد استكمال كافة الوثائق وتدقيقها وتحميلها ومن ثم إرسالها إلى الإدارة المركزية لاعتمادها أصولاً، وإصدار قرارات القبول المبدئية، بعد ذلك يتم تأشير القرارات من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وإخضاع المقبولين، لجميع الفئات، لفحص مؤتمت في جامعة حلب، وقبول الناجحين وتوزيعهم على المديريات والمؤسسات وفق الحاجة والمؤهلات المطلوبة.

وأشار زهران إلى أن حصة حلب من المسابقة المركزية تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فرصة عمل، وهي كافية لتغطية احتياجات المديريات من العاملين من كافة الاختصاصات خلال الفترة القادمة، مبيّناً أن الأفضلية لذوي الشهداء والمسرّحين في الحصول على نقاط مضاعفة، وحجز مكان لهم.

ولفت زهران إلى أن أغلب الطلبات المقدمة من الفئة الثانية، بالرغم من توافر فرص للفئات الأدنى والأعلى، موضحاً أن عملية التسجيل وقبول الطلبات لا يتدخل فيها العنصر البشري، ويتم إنجازها عن طريق برنامج محكم ومؤتمت، ما يحد من حالات الفساد التي يمكن أن تنتج عن أي تدخل بشري.

بقي أن نشير إلى أن مركز قبول الطلبات في مجلس المحافظة يشهد إقبالاً متزايداً يوماً بعد يوم، ويطالب المتقدمين بزيادة اللجان لتسريع إنجاز تقديم الطلبات، والعمل على معالجة المعوقات، خاصة ما يتعلق بضعف الشبكة الذي يتسبب بتوقف العمل، وتأخير إنجاز تقديم الطلبات وإرسالها إلى الإدارة المركزية.