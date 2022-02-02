شواغر “المسابقة المركزية” لا تلبي الطموح في درعا.. رفض طلبات بسبب تغيير اسم “معهد”!

درعا- دعاء الرفاعي

لم تلقَ الرغبات المعلن عنها في المسابقة المركزية رضا أغلب المتقدمين، إذ استطلعت “البعث” آراء العديد من المتقدمين في محافظة درعا الذين أكدوا أن الرغبات لا تلبي طموحاتهم في الحصول على وظيفة ولاسيما لجهة الفئة الأولى، لأن معظم الشواغر المطلوبة خاصة بالفئتين الرابعة والخامسة، مما سبّب صدمة لهم أثناء التقديم وخاصة لحاملي الإجازة الجامعية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى الازدحام الكبير وتهافت آلاف المتقدمين للتسجيل على مسابقة التوظيف المركزية في أول أيامها للظفر واقتناص فرصة عمل تبدو صعبة المنال لعدد كبير من المواطنين بسبب قلة الشواغر والاختصاصات المطلوبة، حسب تأكيد المتقدمين.

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل وجد خريجو المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية معاناة برفض طلباتهم نتيجة تغيير اسم المعهد الذي كان في العام 2012 يحمل اسم المعهد التقاني التجاري المصرفي، وهو ما سبب عائقاً أمام عدم قبول رغبتهم على الحاسوب ومقابلتها بالرفض، آملين من الجهات المعنية النظر في هذه الشكوى بالقريب العاجل لتتسنى لهم فرصة التسجيل للمسابقة.

أمين عام محافظة درعا محمد خير أبو زيد اعتبر أن موضوع تغيير اسم المعهد يعود إلى المختصين في وزارة التربية ولا علاقة للمحافظة بهذا الأمر، وسيتمّ رفع مقترح بما حصل إلى الجهات المعنية، موضحاً أن حصة درعا من الوظائف تبلغ 4392 شاغراً لكل الفئات الوظيفية.

بدوره لفت محمد العقلة رئيس لجنة استقبال الطلبات إلى أن تسجيل طلبات المتقدمين يتمّ بسلاسة نتيجة إتمام جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان استلام الطلبات وإنجازها بأيسر السبل، مؤكداً أن الشواغر المطلوبة للمحافظة موزعة على مختلف الفئات من الأولى وحتى الخامسة وتشمل كافة الجهات العاملة في الدولة. وبيّن العقلة أن عدد المتقدمين خلال الثلاثة أيام الماضية منذ بدء التقدم بالطلبات بلغ نحو 500 متقدم وسط إقبال كبير من قبل الراغبين بالتقدم للمسابقة المركزية.