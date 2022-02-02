“قسد العميلة” تداهم حي الزهور للمرة الرابعة وتختطف 4 مواطنين من قرية الـ47  

الحسكة – البعث:

داهمت ميليشيا قسد العميلة المرتهنة للاحتلال الأمريكي حي الزهور “حوش الباعر بمدينة الحسكة” عصر اليوم للمرة الرابعة منذ بداية الفوضى التي أحدثتها قوات الاحتلال الأمريكي.

وأفادت مصادر أهلية بأن الميليشيا قامت بتطويق الحي من كافة الجهات واستقدمت الميليشيا تعزيزات إضافية وسط بث حالة الرعب والخوف في نفوس الأهالي . وفي السياق ذاته قامت الميليشيا فجر اليوم بمداهمة حي غويران الشرقي بعد أن أغلقت جميع مداخل الحي ومخارجه بذريعة ملاحقة إرهابي داعش.

وأفادت مصادر أهلية من قرية الـ ٤٧ جنوب الحسكة بأن الميليشيا قامت باختطاف “4 أشخاص واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد أن داهمت القرية ليل يوم الثلاثاء.

في سياق آخر تتواصل الجهود الحكومية والمجتمعية وبعض الجمعيات الخيرية بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأسر التي فقدت منازلها نتيجة اعتداءات طيران الاحتلال الأمريكي والتي ساوت تلك المنازل مع الأرض في حيي غويران الشرقي وحي الزهور .

في الأثناء قامت رئاسة فرع جامعة الفرات بالحسكة بعدة إجراءات بعد تدمير للبنى التحتية في محيط سجن الثانوية الصناعية جنوب مدينة الحسكة فقد تم تدمير مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات وكليتي الاقتصاد والهندسة المدنية، حيث أكد الدكتور جمال العبدالله رئيس فرع الجامعة بالحسكة بأنه تم نقل إدارة فرع الجامعة وجميع العاملين فيها إلى كلية الحقوق ونقل كلية الهندسة المدنية وجميع العاملين فيها إلى كلية الآداب والتربية ونقل كلية الاقتصاد وجميع العاملين فيها إلى كلية العلوم.