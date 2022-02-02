الاحتلال يجرف أراضي جنوب الخليل ويردم أربعة آبار مياه

جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية وردمت أربعة آبار مياه. وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات أراضي محمية خلّة الضبع بمسافر يطا وجرّفت مساحات منها وردمت أربعة آبار مياه.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على هذه المحمية التي تقدّر مساحتها بنحو 400 دونم بهدف الاستيلاء عليها وتوسيع عمليات الاستيطان.

كذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة منازل في قرية البقيعة بمنطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت ثلاثة منازل وشرّدت قاطنيها بينهم أطفال ونساء.

ويواجه أهالي قرية البقيعة أسوة بقرى النقب الأخرى هجمة شرسة من الاحتلال تستهدف وجودهم للاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

إلى ذلك، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات الاحتلال التي شدّدت من إجراءاتها لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى المسجد، وهدمت اليوم منشأة تجارية في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وذكر مصدر إعلامي أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منشأة تجارية شرق البلدة وجرّفت أراضي محيطة بها.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت أمس فلسطينياً على هدم منزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، وذلك في إطار مخططات الاحتلال التهويدية.

وفي الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 13 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد أن اقتحمت مدينة الخليل وبلدات زعترة شرق بيت لحم وسلواد شمال شرق رام الله وصيدا شمال طولكرم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 10 منهم، كما اعتقلت أسيراً محرّراً من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة خلال مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس وشابين آخرين من بلدة حلحول في الخليل على حاجز “الكونتينر” جنوب شرق القدس.

وفي قطاع غزة المحاصر، جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين والصيادين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت المزارعين الفلسطينيين شرق مخيّمي البريج والمغازي وسط القطاع بالرصاص وبقنابل الغاز السام ما تسبّب بحالات اختناق في صفوف المزارعين الذين اضطروا إلى مغادرة أراضيهم، بينما استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة ما ألحق أضراراً بعدد منها.

واعتدت قوات الاحتلال أمس على المزارعين شرق بيت لاهيا شمال القطاع وخان يونس جنوبه وعلى مراكب الصيادين في البحر قبالة منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وذلك في إطار اعتداءاتها اليومية وفي ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع منذ سنوات.

إلى ذلك، صدّق ما يسمّى المدعي العام الإسرائيلي على إبرام اتفاق بين الحكومة والمستوطنين يمهّد الطريق لشرعنة بؤرة استيطانية غير مرخص بها في الضفة الغربية. ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، بترخيص البؤرة الاستيطانية غير القانونية التي تحمل اسم “أفيتار” بأثر رجعي، وفقاً لما أفادت به اليوم الأربعاء وسائل إعلام صهيونية.

ولا يزال الاتفاق يحتاج إلى ضوء أخضر نهائي من وزير حرب الكيان الصهيوني بيني غانتس الذي كان قد صدّق على هذه الخطة بالفعل العام الماضي.

وأوضحت التقارير أن المستوطنين بموجب الاتفاق غادروا البؤرة الاستيطانية بهدوء، وتم إعلانها “منطقة عسكرية مغلقة”، مع إبقاء المنازل والطرق التي تم إنشاؤها هناك كما هي.

وبموجب الاتفاق، تم إجراء مسح خلص إلى استنتاج مفاده أن جزءاً من هذه الأرض “ليس مملوكاً للفلسطينيين”، ما مهّد الطريق لإنشاء مدرسة دينية وعودة بعض عوائل المستوطنين.

ومن المفترض أن يزيد هذا التطوّر من الضغط على الائتلاف الحاكم الهشّ برئاسة نفتالي بينيت، حيث يرى منتقدو هذه الصفقة فيها “مكافأة للمستوطنين الذين خالفوا القانون”، على خلفية تصاعد حدّة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.