مؤتمرات الفرق الحزبية .. تعزيز الجانب التنظيمي وتحسين الواقع الخدمي أهم مطالب

البعث – محافظات:

واصلت الفرق الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية حيث تميزت المداخلات المقدمة من قبل الرفاق الأعضاء بالجرأة والشفافية والمسؤولية والحس الوطني العالي لأهميتها التنظيمية والفكرية والخدمية.

وفي ريف دمشق (عبد الرحمن جاويش) عقدت فرق السيدة زينب والصحة وكوكب وحتيتة التركمان مؤتمراها بحضور الرفاق رضوان مصطفى أمين الفرع وثريا المسلمانية وعمار عرابي وعبدو الدرخباني أعضاء قيادة الفرع وأمناء الشعب الحزبية حيث تمت مناقشة التقارير المقدمة للمؤتمرات وما تم تنفيذه من توصيات مؤتمرات العام الماضي وخطط العمل المستقبلية والواقع الخدمي وأجاب الرفاق على التساؤلات المقدمة والإجراءات المتخذة لمعالجتها مستعرضين الواقع السياسي والنجاحات السياسية التي تحققها القيادة السورية بقيادة الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد..

وفي حماه (حسان المحمد) عقدت فرقة المدينة في شعبة المحاربين مؤتمرها في رابطة المحاربين القدامى بحضور الرفيقان أشرف باشوري أمين الفرع ومخزوم حيدر رئيس مكتب العمال والاقتصادي وأكدت المداخلات الرفاق الحضور على ضرورة تقيد وسائل النقل الداخلي في المدينة بخط السير المخصص لهم والعمل على إشراك الرفاق الضباط بلجان الأحياء والمخاتير وتعزيز الجانب التنظيمي وتامين مستلزمات العمل .

وفي شعبة مصياف عقدت فرق نيصاف و بعرين و قرطمان مؤتمراتها بحضور رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الرفيق اسماعيل سيفو وأشارت المداخلات إلى ضرورة توفير المحروقات و الكهرباء وتعبيد الطرق الزراعية وإعادة النظر في تسعير محاصيل القمح وتأمين الأدوية الزراعية وتزويد الآبار غير المرخصة بمادة المازوت اللازم و صيانة المدارس.

وفي شعبة المدينة الأولى عقدت فرقة حي العائدين والزنبقي مؤتمرها السنوي بحضور الرفيقان أمين الفرع وهناء احمد عضو قيادة الفرع، وطالب الرفاق الحضور بحل مشكلة النقل الداخلي وإعادة النظر في رسم التسجيل في المدارس الخاصة وتحسين الظروف المعيشية وإعادة السلة الغذائية لذوي الشهداء

وفي مجال شعبة للغاب عقدت فرق العوينة وحيالين و العشارنة بحضور الرفاق رضية السقر رئيسة مكتب الشباب وأمين الشعبة وقيادتها .وتركزت المداخلات حول الجوانب التنظيمية والخدمية وواقع توفر المحروقات والكهرباء والمياه ومستلزمات العمل الزراعي وصيانة المدارس.

وفي شعبة المدينة الثانية وبحضور الرفيق وليد الثلث عضو قيادة الفرع عقدت فرقتا الحي الرياضي وضاحية أبي الفداء والمصافي مؤتمريهما السنوية ودعت المداخلات المقدمة إلى اعادة النظر برفع الدعم عن بعض الشرائح وصيانة وتعبيد الطرق والشوراع وتحسين واقع النقل الداخلي والكهربائي. وفي شعبة محردة عقدت فرقتا شيزر والمجدل مؤتمريهما بحضور الرفيق خالد حديد رئيس مكتب الفلاحين وأمين الشعبة الرفيق حازم الشيخ وأكدت المداخلات على ضرورة زيادة مازوت التدفئة للمدارس وتأمين الكتب وإحداث صالة للسورية والتجارة وحل مشكلة نقص المياه وتعبيد الطرق.

وفي (حلب – معن الغادري) عقدت فرق الخدمات الأولى والثانية والكهرباء الأولى والثانية في شعبة العمال الرابعة مؤتمراتهم السنوية نوقش خلالها العديد من القضايا السياسية والتنظيمية والاقتصادية والزراعية والمعيشية .

وطالب المؤتمرون بتحسين واقع الكهرباء ودعم القطاع الزراعي وتوفير كل مستلزمات العملية الزراعية من بذار وأسمدة ومحروقات ،بالإضافة إلى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وإعادة النظر بآلية رفع الدعم ، وبما يحقق العدالة الحقيقية وإيصاله لمستحقيه وعدم استبعاد المواطنين بشكل عشوائي.

وبين الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب جهداً كبيراً وعملاً تشاركياً ناجزاً لتسريع العمل والتغلب على الصعوبات وتهيئة الظروف المناسبة لرفع مستوى الانتاج والتنمية في مختلف القطاعات، منوهاً بدور المؤسسة الحزبية في عملية البناء والنهوض ، وفي العمل التشاركي والذي يجب ان يكون بوصلته المواطن والتخفيف من أعبائه وتحسين واقعه .

واستعرض الرفيق منصور أهم الأحداث السياسية والعسكرية مشيدا” بتضحيات قواتنا الباسلة و صمود الشعب السوري ومنوهاً بمكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بإصداره مرسوم العفو العام عن المتخلفين والفارين ، مشيراً إلى أن عملية التسوية مستمرة وهناك إصرار من الجميع على أن الوطن هو القبلة الأولى لكل أبنائه والحاضن لهم .

ونوه بأهمية مؤتمرات الفرق الحزبية والتي تشكل القاعدة الأساس للعمل الحزبي ، داعياً إلى تطوير الأداء الحزبي، مشيراً إلى أن كافة المقترحات ستكون موضع اهتمام ومتابعة من قيادة الحزب مع كافة المؤسسات المعنية، مبيناً أن للإعلام دور كبير في تعزيز العمل التنموي والتصدي للمحاولات المغرضة من بعض وسائل الإعلام الصفراء والتي من شأنها تعطيل عجلة النهوض والنمو ۰

من جانبه أكد الرفيق عبد الله حنيش عضو قيادة فرع حلب للحزب خلال انعقاد مؤتمري فرقتي الكهرباء الأولى والثانية أن المعركة لم تنته وهي مستمرة على محورين أساسيين الأولى تطهير كامل تراب الوطن من دنس الإرهاب والثاني كسر الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري من قبل دول الشر ، من خلال توظيف الإمكانات ودفع عجلة الانتاج ووقف الهدر .