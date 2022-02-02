محافظ حماة يوضح حقيقة سرقة مركز تكامل في مصياف

البعث – علي حسون

أكد محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي عدم وجود أية صلة ما بين حادثة سرقة مركز تكامل في مصياف، وبين قرار الحكومة الأخير المتعلق بإعادة هيكلة الدعم، وذلك على عكس ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح كريشاتي في تصريح خاص لتلفزيون البعث، أن عملية السرقة جرت قبل صدور القرار الحكومي، معتبراً أن ما يشاع على صفحات التواصل الاجتماعي ليس إلا تشويش وتضليل للمواطنين.

وبين المحافظ أن هدف العملية هو السرقة، وأن المسروقات عبارة عن بطاريتين لأجهزة الإنفرتر المعدة لتشغيل الكمبيوترات، علماً أن أجهزة اللابتوب والطابعات موجودة ولم تتضرر، والجهات المختصة باشرت بالتحقيقات من أجل إلقاء القبض على الفاعلين.

ولفت المحافظ إلى تزويد المركز بتجهيزات جديدة بدلاً من المسروقة من أجل الاستمرار بالعمل كالمعتاد، وأنه سيتم نقل المركز إلى مركز خدمة الموطن ليستأنف عمله غداً.

الجدير بالذكر أن صفحات تواصل تناقلت بأن السرقة جاءت كردة فعل على قرار الحكومة المتعلق برفع الدعم عن شريحة من المواطنين.

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