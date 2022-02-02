مسؤول قطاع التموين في اللاذقية: لم يصدر أي جديد بشأن الخبز لمن تمّ رفع الدعم عنهم

اللاذقية- مروان حويجة

بعد أن تعذّر صباح اليوم على بعض الأسر في محافظة اللاذقية الحصول على مخصّصاتها من الخبز بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية، وما لحق بها من غبن جراء رفع الدعم عنها بشكل غير دقيق، سألت “البعث” عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة اللاذقية علي يوسف عن أي جديد بهذا الخصوص لجهة العودة إلى نظام الدعم ريثما يتمّ تدقيق البيانات وفق ما تمّ الإعلان عنه، ليؤكد أنه لم يصدر إلى الآن أي قرار معاكس بشأن إعادة الدعم على البطاقة الإلكترونية لمن تمّ استبعاده من الدعم، وأنّ توزيع الخبز تمّ اليوم وفق السعر المحدّد ١٣٠٠ ليرة لمن تمّ رفع الدعم عنه ويمكن الحصول عليه بالبطاقة الإلكترونية بهذا السعر. أما من بقي مستفيداً من الدعم فيحصل على الخبز بالسعر المحدّد لدعم الخبز، وأوضح أن التعليمات الأخيرة لم يطرأ عليها أي جديد إلى الآن، مبيّناً أنه من خلال التواصل المستمر بهذا الشأن مع إدارة فرع الشركة السورية للمخابز في اللاذقية، فقد أكدت أن أي تعديل جديد لم يرد حول من تمّ رفع الدعم عنهم، وأن الخبز تمّ بيعه طبقاً لما صدر بهذا الخصوص.