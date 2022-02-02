مشاكل اتحاد الملاكمة تتواصل وتأخر المعالجة مستغرب

يبدو أن المشاكل في اتحادات الألعاب لم ولن تنتهي في ظل وجود “تخبط” إداري، فتارة نجد أن القوانين تطبق على اتحاد معين، ونفسها لا تطبق على اتحاد آخر، وما يجري في اتحاد الملاكمة يصب في هذا السياق، حيث تبنى أحد أعضاء المكتب التنفيذي دفاعاً شرساً عن الاتحاد الحالي، رغم ورود أكثر من معلومة بأن الكثير من كوادر لعبة الفن النبيل كانت – وما زالت – مصرة على حجب الثقة عن الاتحاد.

آخر الفصول تتحدث عن تقديم عضو الاتحاد محمد غصون استقالته من مجلس إدارة الاتحاد احتجاجاً على ما يجري باللعبة من مشاكل جمة، كما أن بعض الكوادر راحت تطلق على الاتحاد “اتحاد التجارب” لكثرة ما يقيمه من تجارب لمنتخباتنا الوطنية، وانتقاء لاعبي المنتخبات دون المشاركة بأي بطولة أو استحقاق خارجي، هذه التجارب لم تلق آذاناً صاغية من قبل الكثيرين، ومنهم أبطال لهم سمعتهم محلياً وخارجياً، فما حدث في التجارب الأخيرة التي أقامها اتحاد اللعبة لمنتخب الرجال دليل على عدم رضى تلك الكوادر ولاعبي المنتخب على الاتحاد، فقد تغيب عن التجارب لاعبو محافظة حلب ونادي الجيش الذين يمثّلون بمعظمهم أبطال المنتخب الوطني، وهو ما اعترف به الاتحاد، ورأت بعض الكوادر أن هذا التغيب أمر خطير، لاسيما أن اللاعبين صرحوا بأنهم لن يشاركوا في أية بطولة أو تجارب يقيمها اتحاد اللعبة بتشكيلته الحالية، وطالبوا القيادة الرياضية بالتدخل الفوري والسريع قبل أن تسقط الملاكمة بالضربة القاضية.

عضو الاتحاد المستقيل محمد غصون كشف لـ “البعث” أنه تقدم باستقالته عبر صفحته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يقدمها بشكل رسمي بعد طلب المكتب التنفيذي التروي منه، مبيّناً أن المشكلة في الاتحاد عدم عمله بسوية واحدة، خاصة في موضوع المشاركات الخارجية، فقد أضاع الكثير على اللعبة من مشاركات وبطولات دولية وعالمية بحجج واهية، منها عدم إصدار “الفيز” بالوقت المحدد، وما إلى ذلك، وهذا دليل على إهمال إداري المنتخب وأمين السر، والمشكلة مع الاتحاد ليست مقتصرة على أشخاص معينين، بل هناك الكثير من لاعبي المنتخب الوطني قاطعوا التجارب والبطولات التي يقيمها الاتحاد.

ولفت غصون إلى التطلع بأن تكون اللعبة متطورة وتأخذ حقها بالمشاركات الخارجية، والتحية لابد من تقديمها لكافة لاعبي منتخبنا لمواظبتهم على التدريب، وتحمّلهم أعباء ما تعانيه اللعبة من مشاكل وعثرات.

عماد درويش