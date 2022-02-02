وسط خلافات تعصف بحزب أردوغان .. 45 عضواً يقدمون استقالتهم

ذكرت صحيفة زمان التركية اليوم بأن 45 من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قدموا استقالتهم بشكل جماعي من الحزب، وأضافت الصحيفة إن الأعضاء المستقيلين ينتمون جميعاً إلى شعبة الحزب بمدينة كارامان، ومن بين المستقيلين أمين الشعبة، يذكر أن شهر كانون الأول الماضي شهد استقالة رئيس شعبة البلدة المركزية ونائب رئيس شعبة الحزب بالمدينة وخمسة من أعضاء الإدارة.

في الأثناء، أكد كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن حكومة اردوغان تتجسس على المعارضة بشكل فاضح وتطور أساليبها لتشمل مراقبة المعارضين بالكاميرات.

ونقلت وسائل إعلام عن أوغلو قوله في تصريح، تعقيباً على تسريب مقطع فيديو لعمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو يتناول العشاء مع السفير البريطاني في أحد المطاعم، إن الحقوق الشخصية مضمونة في الدستور لكن الحكومة تنتهكها بلا هوادة، مضيفاً كنا نعتقد أنهم يتنصتون على هواتفنا فقط لكن هذه الواقعة كشفت أنهم يتابعوننا عن طريق الكاميرات أيضاً، متوعداً بنقل هذه الواقعة إلى أجندة البرلمان للنقاش حولها.

في سياق متصل، رجح استطلاع رأي حديث، أنه إذا كانت هناك جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية تضم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو سيفوز الأخير بها، وأوضح استطلاع الرأي الذي أجرته شركة جازيجي للأبحاث أن أوغلو سيتفوق على أردوغان بفارق 2 بالمئة تقريباً، وعلق مراد جازيجي رئيس مركز الأبحاث على نتائج استطلاع الرأي مؤكداً أن تراجع شعبية أردوغان وحزبه تأتي نتيجة تضرر العدالة في تركيا على خلفية ممارسات النظام التعسفية.

وتطالب المعارضة في تركيا بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض أردوغان ذلك بشدة ويصر على إجرائها في موعدها عام 2023.

إلى ذلك، اتهم زعيم حزب المستقبل المعارض في تركيا، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، حكومة أردوغان بـ اضطهاد الشعب، وطالبها بالتوقف عن ذلك في مقطع فيديو على تويتر اليوم، مؤكداً أنها منفصلة عن الشعب.

من ناحية اخرى اكد رئيس الجمعية الطبية التركية د.شبنم كورور فينكانجي، أن الأطباء الأتراك يغادرون إلى الخارج بسبب العنف الذي يتعرضون له باستمرار، وانخفاض قيمتهم المهنية، فضلاً عن ساعات العمل الطويلة جداً التي لا تتناسب مع دخلهم، مضيفاً أن الأطباء الشباب لا يرون مستقبلًا لهم في تركيا، ولذلك فهم يُهاجرون حالما تسنح لهم الفرصة بذلك.