3000 عنوان بمعرض كتب صالة صبحي شعيب في حمص

حمص – سمر محفوض

تقيم “مؤسسة زنوبيا الثقافية” و”علاء الدين للنشر والتوزيع” معرضاً للكتاب في صالة صبحي شعيب، بالتعاون مع فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في حمص. ويضمّ المعرض نحو 3000 عنوان بمواضيع أدبية وثقافية واقتصادية، بالإضافة إلى روايات عربية وعالمية.

وأشارت سوسن خباز المشرفة على المعرض من “مؤسسة زنوبيا” إلى أن المعرض يحتوي عدداً كبيراً من الكتب المتنوعة والشاملة، فلسفية وأدبية وتنمية بشرية وكتب تعليمية خاصة بالأطفال بحسومات تجاوزت 20%. ويستمر لعشرة أيام، لافتة إلى أهمية الكتاب الورقي والقراءة في عالم يتجه نحو العالم الافتراضي والثقافة الإلكترونية، وأن الدار تقوم بالمشاركة بالأنشطة التفاعلية في المحافظة.

إميل فرحة نقيب الفنانين التشكيليين بحمص أكد الاهتمام الكبير بكافة الفعاليات الثقافية والأدبية وتقديم الدعم لها، لافتاً إلى أن صالة نقابة الفنون متاحة لجميع الأنشطة الثقافية العامة والأهلية، وتقديم المساعدة للجميع، ومنها إقامة معرض الكتاب للتعرف على أنواع جديدة من العناوين، والتشجيع على القراءة والحفاظ على الهوية الثقافية رغم التحديات الكبيرة.