الخارجية البيلاروسية تستدعي السفير الأوكراني

استدعت وزارة خارجية بيلاروس سفير أوكرانيا لديها احتجاجاً على اختراق طائرة أوكرانية دون طيار للأراضي البيلاروسية أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الوزارة قولها في بيان: “تم استدعاء السفير الأوكراني لدى جمهورية بيلاروس إيغور كيزيم إلى وزارة الخارجية اليوم احتجاجاً على اختراق الطائرة المسيرة الأوكرانية لأجواء بيلاروس”.

ولفت البيان إلى أن “الطائرة دون طيار الأوكرانية المذكورة عبرت في 24 الشهر الماضي بشكل غير قانوني حدود دولة بيلاروس وتم اكتشافها في المجال الجوي لبلدنا ثم أجبرها متخصصون في القوات المسلحة على الهبوط”.

وأفاد البيان بأنه بناء على تحليل بيانات المعدات الموجودة في الطائرة، تم التأكد من إطلاقها من أراضي أوكرانيا من أجل القيام بأنشطة استطلاعية غير قانونية فوق أرض التدريب العسكري في بريستسكي.

وتقوم سلطات كييف بتنفيذ عملية أمنية بالقرب من الحدود البيلاروسية بزعم أنها تتعلق بأزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر منظومات الدفاع الجوي (اس 400) في بيلاروس، وذلك في إطار مناورات مشتركة تشمل اختبار ردّ الفعل لقوات دولة حليفة.

وقالت الوزارة في بيان: إن منظومات الدفاع الجوي (اس 400) التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحّد لبيلاروس وروسيا.

وستتم المناورات على مرحلتين، الأولى تستمر حتى الـ9 من شباط وتشمل إعادة الانتشار على أراضي بيلاروس وحماية المرافق الحكومية والعسكرية المهمة والدفاع عنها وحماية حدود الدولة وتنظيم المجال الجوي واختبار جاهزية وقدرة القوات والوسائل المناوبة للدفاع الجوي لأداء مهام تغطية الأماكن المهمة.

وتشمل المرحلة الثانية من المناورات من الـ10 حتى الـ20 من شباط تحت عنوان (قرار الحلفاء 2022)، صدّ العدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس، وتعزيز حماية الحدود لمنع تغلغل الجماعات المسلحة وإغلاق قنوات إيصال الأسلحة والذخيرة والبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو وصدّها وتدميرها.