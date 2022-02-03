عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام بشأن برنامجنا النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام بشأن برنامجها النووي يمكن الاستناد إليه خلال المحادثات الجارية في فيينا، ونوه عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي بموقف طوكيو الداعم لإحراز التقدم في محادثات فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد.

من جانبه، أكد يوشيماسا دعم اليابان لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي مع التركيز على رفع الحظر، داعياً جميع الأطراف المفاوضة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في سياق تنفيذ التزاماتها واغتنام الفرصة المواتية من أجل التوصل إلى اتفاق.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين إلى مباحثات فيينا، علي باقري كني، أكد أن مسار المفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد في العاصمة النمساوية إيجابي، ولكن الوصول إلى اتفاق مرهون بجدية وحسن نية الأطراف الغربية.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، إن روسيا دعمت إيران في المباحثات بفيينا، وهي تتابع إلغاء العقوبات ضد طهران، وأضاف مشكيني في تصريح، أن موسكو واكبت مواقف طهران ودعمتها بشكل جيد جدا خلال هذه الجولة من المباحثات، وتلعب دور الوسيط لرفع العقوبات، وتؤديه ببراعة أينما تطلب الأمر، هذا الدعم لا يقارن بما تلقيناه من روسيا في الجولات السابقة.