“فوتوغراف” يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان “السينما ضد الإرهاب” في العراق

نال الفيلم السوري السينمائي الروائي القصير “فوتوغراف” للمخرج السينمائي المهند كلثوم، ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما، على”جائزة لجنة التحكيم” في ختام المهرجان الدولي للسينما ضد الإرهاب بدورته السادسة تحت شعار “بالإعمار ندحر الارهاب” الذي انعقد من الفترة1 إلى 3 شباط 202‪2 في مدينة أربيل العراق.

وتدور أحداث الفيلم حول تأثيرات الحرب على سورية وما بعدها على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية ويتحدث عن الأثر الذي تعرضوا له فيما بعد الحرب إضافة إلى أنه يطرح منعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء.

يذكر أن الفيلم الذي كتبت السيناريو له بثينة نعيسة من بطولة كل من الفنانين سليمان الأحمد ، غالب شندوبة، جمال العلي، صفوح ميماس، عتاب أبو سعدة.