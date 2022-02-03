945 تاجراً عربياً في دمشق لحضور “صنع في سورية”

دمشق – ريم ربيع

كشف رئيس لجنة المعارض في غرفة تجارة دمشق محي الدين عرب الحلبي عن دعوة 945 تاجراً ورجل أعمال من الجنسيات العراقية والليبية والجزائرية، لزيارة معرض “صنع في سورية” التصديري التخصّصي للألبسة والنسيج، والذي يضمّ 430 شركة سورية متخصّصة بصناعة الألبسة النسائية والولادية واللانجري.

وأشار الحلبي إلى وصول جميع الضيوف تقريباً لحضور افتتاح المعرض مساء اليوم، والذي سيستمر إلى السادس من شباط، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات للضيوف العرب من قبل اتحاد غرف التجارة.

وأكد عضو غرفة تجارة دمشق على الانعكاسات المهمّة للمعارض التصديرية التي أقيمت حتى الآن في دعم الاقتصاد والمنتج الوطني، ولاسيما مع الطلب الكبير للأقمشة والصناعات النسيجية السورية المنافسة في المنطقة، موضحاً أن المعرض يمتد للمرة الأولى على مساحة 20 ألف م2، بما يتيح الفرصة لتنوع ومشاركات واسعة.

وبيّن الحلبي أن المعرض الأخير سجل عقوداً تصديرية عديدة، فيما كشف عدد من التّجار العرب عن الاتفاق المبدئي على عقود تصديرية سيتمّ توقيعها خلال فعاليات المعرض.