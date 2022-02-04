ازدحام وفوضى أثناء الحصول على أوراق التقدم إلى المسابقة المركزية بالسويداء

السويداء – رفعت الديك

يشهد مركز خدمة المواطن بالسويداء إزدحاماً كبيراً من أجل حصول المتقدمين للمسابقة على الوثائق المطلوبة من “لاحكم عليه” و”غير موظف”.

وبين متقدمون أن الازدحام والفوضى أثناء الحصول على الأوراق المطلوبة مشكلة أساسية في المسابقة، معتبرين أنه كان من المفترض الاكتفاء بصورة عن الشهادة وتعهد خطي بأن المتقدم غير موظف أو غير محكوم، وأن تترك طلب تلك الوثائق إلى مرحلة ما بعد نجاح المتقدم وتعيينه ما يخفف بالتالي من الازدحام والأعباء المادية على المتقدمين.

مدير التنمية الإدارية في المحافظة الدكتور مبارك سلام أشار إلى عدد المتقدمين حتى اليوم الخامس وصل نحو ٩٠٠ متقدم من مختلف الاختصاصات يتقدمون لشواغر عددها ٣١٥٠، تنقسم على تعين داخل الملاك وعقود سنوية، لافتاً إلى أن أسباب التأخير في إصدار بعض الوثائق والمعوقات هي التقنية كانقطاع الكهرباء والشبكة.

بدورها، مديرة مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة السويداء، المهندسة خلود مسعود، أوضحت أن الازدحام سببه الرئيسي توافد أعداد كبيرة من المواطنين للحصول عل وثيقتي “غير موظف” و”لاحكم عليه” الخاصة بالمسابقة المركزية في ظل ضيق المكان الذي لا يتسع لهذا الكم من المراجعين، مبينةً أن المركز يشهد ازدحاماً منذ الإعلان عن المسابقة في تشرين الثاني الماضي حيث يتم يومياً منح أكثر من 300 “وثيقة غير موظف” وأكثر من 100 “وثيقة غير محكوم”، بالإضافة إلى خدمات عقود الإيجار والمعاملات البلدية والتصديق القنصلي وسواها، وذلك في ظل المعاناة من فصل المخدمات وتوقف شبكة غير الموظف بشكل مركزي في أحيان كثيرة .

ولفتت مسعود إلى أنه وبغية الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين والتخفيف من الازدحام تم تنظيم المراجعين للدخول إلى المركز بالدور وفقاً للإمكانات المتاحة للمكان، وجرى تكليف العاملين المكلفين ببقية الخدمات لإنجاز وثائق غير موظف لتحقيق سرعة في إنجاز العمل وتلبية حاجة المواطنين من الوثائق المطلوبة للمسابقة.