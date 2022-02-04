ميلان يتطلع للثأر من الإنتر في الديربي والبارسا في مهمة صعبة أمام أتلتيكو

يفتتح مساء اليوم أسبوع جديد من الدوريات الأوروبية بعد فترة توقف الفيفا، ويترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهات مثيرة هذا الأسبوع، والبداية إيطالية، حيث تشهد الجولة الرابعة والعشرون من الكالتشيو قمة من العيار الثقيل قد تحدّد بشكل كبير هوية حامل اللقب في نهاية الموسم، عندما يجتمع متصدّر الدوري إنتر (53 نقطة) بغريمه وجاره ميلان صاحب المركز الثالث (49 نقطة)، وكان التعادل قد خيّم على مواجهة الفريقين في مباراة الذهاب.

ويتسم ديربي الغضب كما يعرف بروح الثأر زيادةً هذه المرة، حيث لم يستطع ميلان تحقيق الفوز على إنتر في آخر 3 مواجهات بينهما، أما الإنتر فسيكون أمام فرصة كبيرة للتحليق بعيداً في الصدارة، خاصةً وأنه يملك ميزة إضافية لأن لديه مباراة مؤجلة.

وفي مباراة أخرى، يستضيف يوفنتوس صاحب المركز الخامس برصيد 42 نقطة فريق هيلاس صاحب المركز التاسع برصيد 33 نقطة، ويسعى فريق السيدة العجوز للفوز وتجاوز خسارة نقطتين في الجولة الماضية أمام ميلان عندما تعادل معه سلبياً، فإذا أراد حجز مقعد في دوري الأبطال الموسم القادم عليه إيقاف نزيف النقاط قدر المستطاع.

إسبانياً، يترقب عشاق البارسا ربما أهم مباراة لهم في مرحلة الإياب عندما يستضيف فريقهم أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الليغا، ويتطلع برشلونة إلى تحسين مركزه في سلم ترتيب الدوري الإسباني (المركز الخامس 35 نقطة)، ودخول المراكز الأربعة المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي حال تمكن من تحقيق الفوز على الروخي بلانكوس (المركز الرابع 36 نقطة)، فإنه سيخطف منه المركز الرابع، لكن المهمة ليست بهذه السهولة رغم عاملي الأرض والجمهور، حيث يرى الكثيرون أن كتيبة سيميوني تملك تشكيلة أفضل من التي يملكها المدرّب الشاب تشافي هيرنانديز، ليس هذا فحسب، ففي الآونة الأخيرة هناك تفوق واضح جداً للأتلتي، فخلال آخر 5 مباريات، لم يتمكن برشلونة من تحقيق أي انتصار على منافسه، كما أن برشلونة لم يهز شباك أتلتيكو مدريد بتاتاً في آخر 3 مباريات خاضها ضده.

الدوري الإيطالي الجولة (24)

مباريات الغد: روما– جنوى 4 عصراً، إنتر– ميلان 7 مساءً، فيورنتينا– لاتسيو 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: أتالانتا– كالياري 1.30 ظهراً، بولونيا– إمبولي، سامبدوريا– ساسوولو، فينيتسيا– نابولي 4 عصراً، أودينيزي– تورينو 7 مساءً، يوفنتوس– هيلاس 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: ساليرنيتانا– سبيزيا 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني الجولة (23)

مباريات اليوم: خيتافي– ليفانتي 10 مساءً.

مباريات الغد: إلتشي- ديبورتيفو ألافيس 3 عصراً، مايوركا– قادش 5.15 مساءً، سيلتا فيغو- رايو فاييكانو 7.30 مساءً، أوساسونا– إشبيلية 10 مساءً.

مباريات الأحد: فالنسيا- ريال سوسيداد 3 عصراً، برشلونة- أتلتيكو مدريد 5.15 مساءً، ريال بيتيس– فياريال 7.30 مساءً، ريال مدريد– غرناطة 10 مساءً.

مباريات الاثنين: أتلتيك بلباو– إسبانيول 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– يتمتع إنتر بميزة تاريخية ضد ميلان، حيث فاز في 84 مباراة من أصل 228 مباراة لعبت بين الفريقين، وحقق ميلان 77 انتصاراً.

– سجل 11 هدفاً من أصل 12 هدفاً في المواجهات الأخيرة بين الميلان والإنتر في الدوري الإيطالي في الشوط الثاني من المباريات، وكان الاستثناء الوحيد هو هدف ماتياس فيسينو الذي سجله في الدقيقة الثالثة من مباراة الإياب في الديربي في الموسم الماضي.

– تقابل برشلونة وأتلتيكو مدريد في 232 مباراة في جميع المسابقات، فاز برشلونة في 117 مباراة، وفاز أتلتيكو مدريد في 77 مباراة، وتعادلا 38 مرة، وسجل برشلونة 428 هدفاً، بينما سجل أتلتيكو مدريد 326 هدفاً.

– تلقى برشلونة 3 هزائم وتعادل في مباراتين في آخر 5 مواجهات ضد أتلتيكو مدريد، واستقبلت شباكه 8 أهداف، مقابل تسجيله 4 أهداف فقط.