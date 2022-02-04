هطولات مطرية في أغلب المحافظات أغزرها 45 مم في مصياف

شهدت أغلب المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 45 مم في مصياف بحماة.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توزعت نسب الهطل في محافظتي دمشق وريفها بين 13 مم في جديدة الشيباني و8 مم في سرغايا ومضايا و6 مم في قطنا و5 مم في الزبداني والحرمون و4 مم في الكسوة وميسلون وعسال الورد و3 مم في التل والمزة ودوما وساحة الحجاز و2 مم في قاسيون ومساكن برزة وعقربا.

وفي محافظة السويداء سجلت الهطولات في عين العرب 3 مم والمدينة 2 مم وشهبا والصورة 1 مم وفي محافظة درعا وصلت إلى 12 مم في الصنمين و4 مم في نوى و3 مم في تل شهاب و2 مم في الشيخ مسكين وازرع.

كما بلغت كمية الأمطار في محافظة القنيطرة في حضر 22 مم ونبع الصخر 11 مم والمدينة 8 مم فيما كانت في محافظة حمص في الناصرة ومرمريتا وقلعة الحصن 29 مم وتلكلخ 26 مم والعريضة 18 مم وتلدو 10 مم والرستن 7 مم والمدينة 3 مم.

وفي محافظة حماة سجلت في مصياف 45 مم ووادي العيون 40 مم وعين حلاقيم 35 مم والرصافة 30 مم وربعو 25 مم وحربنفسه 14 مم ومحردة 12 مم وكفر زيتا 10 مم وحماة 8 مم وصوران والسلمية 3 مم وفي الغاب سجلت في شطحة 18 مم وعين الكروم والكريم 17 مم والسقيلبية 15 مم وأفاميا 14 مم.

وسجلت الهطولات المطرية في محافظة طرطوس بدريكيش 40 مم والشيخ بدر 35 مم وصافيتا 26 مم ومشتى الحلو 25 مم والقدموس 24 مم والصفصافة 21 مم وطرطوس 13 مم وحمام واصل 12 مم وبانياس 10 مم.

وفي محافظة اللاذقية وصلت في القرداحة والحفة والبهلولية إلى 30 مم ووادي قنديل 26 مم وصلنفة 24 مم وكسب 20 مم والقطيلبية ومطار الباسل 18 مم وبوقا 17 مم واللاذقية 16 مم والمزيرعة 8 مم.

ووصلت كمية الهطولات في محافظة إدلب بالمدينة إلى 13 مم وخان شيخون 8 مم وفي محافظة حلب بلغت في اعزاز 6 مم والمدينة وحلب المطار 2 مم.