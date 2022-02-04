6729 طناً من الأقطان المسلمة في حلب

أوضح المهندس عادل الخطيب المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أن إجمالي الكميات المحبوبة المسلمة من المحصول لهذا العام بلغت نحو 6729 طناً، وهي قليلة جداً قياساً إلى ما تمّ استلامه خلال المواسم الماضية.

وعزا الخطيب سبب تراجع مردود المحصول لهذا الموسم إلى وقوع مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة تحت سيطرة العصابات المسلحة وامتناعها عن تسليم المحصول للمؤسسة، مبيناً أن محالج المؤسسة في أتم الجاهزية وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ألف طن، ومؤخراً تمّ الانتهاء من أعمال تأهيل البنى التحتية لمحلج الشرق في عين التل والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 45 ألف طن. كما أنجزت الأعمال الميكانيكية للمحلج، بانتظار التعاقد على استكمال تجهيزه كهربائياً وهيدروليكياً، بعد تعثر تنفيذ العقد السابق لعدم إمكانية استيراد التجهيزات المطلوبة نظراً للعقوبات الجائرة، وفقاً لكلام الخطيب.

ولفت الخطيب إلى أن العمل جارٍ لاستكمال تأهيل الصالة الثانية في محلج تشرين في منطقة جبرين بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 44 ألف طن، ما يزيد من الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحلج تشرين إلى 144 ألف طن. كما تمّ الانتهاء من تجهيز محلج الفداء في حماه بطاقة إنتاجية تبلغ 22 ألف طن، ومحلج السلمية بطاقة 12 ألف طن.

وتوقع الخطيب أن يتحسّن الإنتاج خلال الموسم القادم، بعد تلافي وتجاوز الكثير من الصعوبات والمعوقات واتخاذ مجموعة من المحفزات لتشجيع المزارعين على زراعة القطن وتسليمه إلى المؤسسة.