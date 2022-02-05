إقبال كثيف على عملية التسوية في مركز مسكنة في ريف حلب الشرقي

حلب – معن الغادري

وسط إقبال كبير ، وخاصة من ريف محافظة الرقة تتواصل عمليات التسوية للمواطنين المطلوبين من المدنيين والعسكريين في منطقة مسكنة في ريف حلب الشرقي .

وتشمل عمليات التسوية التي بدأت قبل حوالي أسبوع كافة التسهيلات التي تقدمها الدولة السورية للمزارعين والفلاحين لإدخال الآليات الزراعية والمواشي ، لتمكينهم من العودة إلى مناطقهم وأراضيهم الزراعية .

وأوضح رئيس مجلس مدينة مسكنة “حسن الحسن” أن هذه المكرمة الجديدة، لاقت صدىً واسعاً من الاخوة المواطنين ، وذلك من خلال توافدهم بشكل يومي إلى مركز التسوية حيث يزداد العدد بشكل متواصل وهو ما يؤكد جدية الدولة السورية لفتح أبوابها لاحتضان جميع أبنائها على امتداد الجغرافية السورية، للمساهمة في بناء مستقبل سورية.

وقال الشيخ “مجيب ابراهيم الدندن” من عشيرة البوبنا أنه يتم التواصل بشكل يومي مع العشائر السورية وأبناء المحافظة في جميع المناطق للاستفادة من هذه الفرصة الهامة في تسوية أوضاعهم، خصوصاً في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة السورية، لأبنائها من المدنيين والعسكريين .

وأكد مختار قرية الوضحة رياض محمود الموسى أن الإقبال اليومي المتزايد من الاخوة المواطنين لتسوية أوضاعهم، يؤكد حرص الدولة السورية على تقديم التسهيلات اللازمة، مشيراً أنه يتم التواصل مع جميع المواطنين من خلال ممثلي العشائر والوجهاء والمخاتير لاستثمار هذه الفرصة الغنية لعودة أبنائنا إلى قراهم وأراضيهم .