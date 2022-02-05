اجتماعات مثمرة لاتحاد كرة الطائرة خارجيا.. وبطولات بضيافة سورية قريبا

أمين سر اتحاد كرة الطائرة مفيد شريط أوضح لـ “البعث” أنه قبيل اجتماع اتحاد غرب آسيا تلقى الاتحاد دعوة من قبل الاتحاد العربي لكرة الطائرة لزيارة البحرين لحضور قرعة بطولة الأندية العربية التي ستقام في تونس منتصف الشهر الحالي، فتمت تلبية الدعوة حيث تم خلالها عقد عدة اجتماعات مع رئيس الاتحاد التونسي ورئيس الاتحاد الفلسطيني، وعقد اجتماع مع رئيس الاتحاد العربي علي بن خليفة بحث فيه عدد من القضايا وتم التأكيد على النهوض وتطوير اللعبة عربيا، والأهم تمثل بدعوة سورية للمشاركة في كافة البطولات العربية على صعيد الأندية والمنتخبات.

وأضاف شريط: تقدمنا بورقة عمل سورية تضمنت الطلب من الاتحاد العربي منحنا حق استضافة إحدى البطولات العربية على مستوى الناشئين والناشئات العام القادم وكان هناك تجاوب جيد لتلبية هذا الطلب.

وأشار شريط إلى أن الاتحاد البحريني قام مشكورا بتقديم بعض التجهيزات لاتحاد اللعبة، وخلال الاجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي تم التوصل لاتفاق لاتخاذ كافة التدابير لمشاركتنا في بطولة المنتخبات العربية لفئة الناشئين التي ستستضيفها تونس، كما هناك فكرة للمشاركة في بطولة المنتخبات أيضا لفئة الناشئات والمقررة في مصر خلال آب المقبل، مبينا أن كل ذلك يأتي ضمن خطة الاتحاد للاعتماد وتطوير الفئات العمرية الصغيرة الصغيرة لتكون النواة الحقيقية للكرة الطائرة في المستقبل، كون العودة للمشاركة في البطولات العربية ستكون عبر تلك الفئات.

وكشف شريط عن عقد اجتماع مع رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي محمد الزوادي المتواجد في البحرين وتم الإتفاق معه على دعم كوادر اللعبة وتطويرها عبر إرسال عدد من الحكام والمدربين للمركز وإقامة دورات تدريبية دولية لهم فيه.

يشار إلى أنه خلال اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا تم انتخاب اللجان الرئيسية، وكان نصيب سورية رئاسة مفيد شريط للجنة التدريب، وعضوية كل من بيبرد حاج حسن للجنة الحكام، وهند جربوع للجنة المرأة.

عماد درويش