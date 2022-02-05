الصرافات “المعطلة دائماً”.. تؤرق مواطني مصياف!!

حماة – منير الأحمد

لاتزال مشكلة الصرافات الآلية، سواء ” التجاري” أم “العقاري”، في مدينة مصياف تتفاقم يوماً بعد يوم، لتؤرق المواطن وتستنزف ماله ووقته وجهده.

ويشتغرب المواطنون تصريحات مسؤولي المصارف بأن الصرافات بأحسن حال مع وجود خطط طموحة لزيادة أعدادها، إضافة إلى تحميل المواطنين مسؤولية تعطيل الصرافات.‏

ويؤكد مواطنون أن مشكلة الصرفات على مدار الشهر أما معطلة، أو لا يوجد نقود، أو الشبكة مقطوعة، مما يضطر المواطن للتنقل من مكان إلى مكان من دون جدوى.

مدير المصرف التجاري في مصياف مهنا محمد أوضح أن هناك 3 صرافات منتشرة في مواقع متعددة في المدينة تتم متابعة صيانتها من قبل فنيي المصرف بشكل دائم ، علمأً أن عدد المتعاملين الموطنين رواتبهم يزيد عن 40 ألف مواطن ويتم تغذية الصرافات بشكل دائم وحتى مرتين في اليوم .

ولم يخف مدير المصرف أن ثلاثة صرافات لا تخدم المنطقة لا سيما أن مصياف هي أضخم منطقة من حيث عدد البطاقات في المحافظة لاسيما أن اسباب الازدحام اليومي على الصرافات عائد إلى تحويل رواتب المدنيين والعسكريين بنفس الوقت وقلة تغذية الصرافات بالتيار الكهربائي والتي لا تتجاوز الساعتين طيلة اليوم علماً أن عدد المتواجدين على الصرافات بشكل يومي 1500 مواطن وهذا يفوق قدرة الصرافات الثلاثة.

وأشار المحمد إلى أن هذه المشكلة نوقشت مؤخراً بين الإدارة العامة و محافظ حماة والخيار المطروح حالياً وضع صراف على باب مشفى مصياف الوطني وقد تمت المراسلات والموضوع بعهدة المحافظ الذي تكفل بحل هذا الموضوع.

وكشف مدير المصرف تخوف وزارة الصحة من التجمعات ما آخر الموافقة والتريث بأخذ القرار . كما كشف عن مراسلة مؤسسة بريد الهاتف من أجل وضع صراف فيه، لكن الصدمة كانت بطلب بدل إجار للصراف، وإدارة المصرف لا قدرة لها بدفع البدلات على اعتبار أن موضوع الصرافات هو من الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المصرف.

يشار إلى أن هناك اتفاقأ مع مالية مصياف لوضع صرافين، سيما وأن كافة الصرافات الموجودة خارج مقرات المصرف هي عديمة الجدوى في الوقت الراهن. واقترح عضو مجلس محافظة حماة عبد الهادي العبد تشكيل لجنة من المصرف المركزي تتابع عمل الصرافات بالمحافظة ومصياف بشكل خاص لمعالجة التقصير الحاصل من قبل إدارات المصارف.