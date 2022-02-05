عبود برمدا يطلق أغنيته الجديدة “يا رايح” 

أطلق الفنان السوري عبود برمدا أغنية جديدة بعنوان “يا رايح” من كلمات أحمد عبد النبي وألحان حسان عيسى وتوزيع راين وميكس وماسترينغ ريد رامب وإنتاج شركة “Reve” للمنتج أحمد الدج وإدارة الأعمال باهي قنواتي، على حين صور الكليب بإدارة المخرج اللبناني عادل سرحان في بيروت.

وتزامن إطلاق الأغنية مع افتتاح برمدا قناته الرسمية عبر “اليوتيوب” في تاريخ وتوقيت متميزين، وتحديداً في الساعة الثانية و22 دقيقة من اليوم الثاني من الشهر الثاني عام 2022.

ويقول مطلع الأغنية: “يا رايح صوب حبابي، قلي كيفن ع غيابي، والله حاسس من بعدن، ضايع عمري وشبابي، يا رايح ع مشوارن، تيتم قلبي ع غيابن، جبلي شوي من ترابن، تعطر فيها تيابي”.

رابط الأغنية:

https://www.youtube.com/watch?v=0KLPkw_TxlE