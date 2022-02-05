فوز جديد للوثبة في الدوري الكروي الممتاز وتشرين يحسم القمة

افتتحت ظهر اليوم منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز بكرة القدم بإجراء أربعة لقاءات جاءت نتائجها لتكرس هوية الفرق التي ستنافس على اللقب أو للهروب من شبح الهبوط.

فعلى ملعب الحمدانية في حلب واصل الوثبة المتصدر سلسلة انتصاراته بتحقيقه لفوز صريح على مضيفه عفرين بثلاثة أهداف نظيفة سجلها صبحي شوفان وعبد الرزاق بستاني وإبراهيم العبدالله، ليرفع الوثبة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول بينما بقي عفرين في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وحسم تشرين مباراة القمة التي جمعته بضيفه الجيش على ملعب الباسل في اللاذقية لمصلحته بثلاثة أهداف لواحد، سجل لتشرين نديم صباغ وعلي بشماني ومحمد مالطة بينما حمل هدف الجيش توقيع محمد الواكد، ليصبح رصيد البحارة 25 نقطة في المركز الثاني مع امتلاكهم مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد الجيش عند 19 نقطة في المركز الرابع.

وفي صراع الهبوط حقق الفتوة فوزا في غاية الأهمية على مضيفه حرجلة بهدفين نظيفين سجلهما عبد الناصر حسن وعبد الرحمن الحسين، ليصعد الفتوة إلى المركز السابع مؤقتا ب16 نقطة.

وعلى أرضية الملعب البلدي في حماة استطاع الطليعة إلحاق الهزيمة بضيفه الشرطة بثلاثية نظيفة حملت توقيع عبدالله نجار (هدفين) وخالد دينار ، لتتواصل معاناة الشرطة الذي استقر في المركز الثاني عشر مؤقتا بتسع نقاط بينما ارتقى الطليعة للمركز السادس مؤقتا ب16 نقطة.

منافسات المرحلة من المقرر أن تختتم غدا بثلاث مباريات تجمع الأولى الوحدة بضيفه حطين على ملعب الجلاء بدمشق، فيما يواجه الكرامة ضيفه الاتحاد في كلاسيكو منتظر ، وعلى ملعب البعث في جبلة يلاقي أبناء المدينة فريق النواعير.

” البعث”