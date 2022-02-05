قناع لكورونا يغطي الأنف فقط

يُعرض في كوريا الجنوبية قناع مضاد للفيروسات للبيع، يغطي الأنف فقط ويمكنك الاستمرار في ارتدائه أثناء تناول الطعام والمشروبات، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.

تم إصدار “كوسك” وهو مزيج من “كو” وهي الكلمة الكورية التي تعني الأنف- والقناع، من قبل شركة تدعى “أتمان”، وتباع علبة من 10 أقنعة مقابل 9800 وون (8.13 دولار) على متجر التجزئة على الإنترنت “كوبانغ”، ويتألف القناع من قطعتين يمكن إزالة إحداهما لتترك الفم مكشوفاً.

وفي الوقت نفسه تتوفر ثلاثة أقنعة أنف مضادة للفيروسات- من النحاس- قابلة لإعادة الاستخدام والتي تغطي الأنف فقط في جميع الأوقات بألوان مختلفة مقابل ألفي وون (1.65 دولار) من “سبار كلون فابريك”.

تم تصميم الأقنعة ليتم ارتداؤها تحت قناع عادي يغطي الفم، ويمكن إزالته عند تناول الطعام بالخارج أو تناول المشروبات مع أشخاص آخرين، وجذبت الأقنعة غير المعتادة الكثير من الاهتمام عبر الإنترنت.

وسأل أحد المغردين عبر “تويتر”: “هل يبيعون أيضاً أباريق الشاي المصنوعة من الشوكولاتة؟”، بينما علق آخر “لا يختلف ذلك عن الأشخاص الذين يرتدون أقنعة تحت أنوفهم”.

ومع ذلك، أشارت بعض الدراسات إلى أن الأنف هو أسهل طريق لدخول فيروس كورونا إلى الجسم؛ لذا فإن ارتداء قناع الأنف قد لا يكون سخيفاً كما يبدو، قالت البروفسور كاثرين بينيت، رئيسة قسم علم الأوبئة في معهد التحول الصحي بجامعة ديكين في أستراليا، إن الأقنعة التي تغطي الأنف فقط هي “فكرة غريبة” ولكنها ستكون “أفضل من لا شيء، وأضافت “ربما تحدث فرقاً هامشياً”.