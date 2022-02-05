مكعب من الذهب وسط “سنترال بارك” في نيويورك

وسط حراسة مشددة وإجراءات تأمين دقيقة، استقبلت حديقة سنترال بارك في نيويورك تحفة فنية فريدة من الذهب الخالص، ورافق الفنان الألماني نيكلاس كاستيلو عمله الفني المصمم على شكل مكعب من الذهب عيار 24 قيراطاً، مع وجود فريق أمني مخصص لحماية التحفة الذهبية.

وبحسب “نيويورك بوست” فقد بلغت قيمة المكعب المصنوع من 186 كلغ من الذهب الخالص حوالي 11 مليون دولار، على الرغم من تأكيد فريق الفنان أن العمل الفني ليس للبيع، لكن عرض العمل الفني صحبه إطلاق عملة مشفرة جديدة تحمل اسم “كاستيلو” ستكون متاحة للشراء عبر الإنترنت بسعر أولي يبلغ 0.44 دولار.

وأوضح فريق الفنان الألماني أن عملية صب المكعب تمت في مسبك بمدينة أراو في شمال سويسرا، باستخدام فرن يدوي خاص، وفي درجات حرارة عالية بلغت 1100 درجة مئوية.

وفي تعليقها على عرض تحفة المكعب الذهبي قالت مديرة المعارض ليزا كاندلهوفر لموقع “آرت نت” إن العمل الفني يمزج بين نظام ثقافي حديث قائم على التشفير والتداولات والمعاملات الافتراضية، وعالم قديم حيث كان الذهب يتسيد القيمة الأعلى على الإطلاق.

وتركز أعمال كاستيلو المولود في ألمانيا الشرقية عام 1978 على إبداع أعمال فنية معاصرة بالإضافة إلى أعماله المنتمية لفن الشارع والفن الشعبي، وتأثرت الكثير من أعماله الفنية بحدث سقوط جدار برلين في عام 1989، وبأعمال الرسام والموسيقي والنحات الأمريكي الراحل جان ميشيل باسكيات.

وبعد عرض استمر ليوم واحد في حديقة سنترال بارك، لم يفصح فريق الفنان كاستيلو عن الوجهة التالية للعمل الفني الفريد.