‏سبعون دار نشر سورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

دمشق – بسام عمار

يشارك اتحاد الناشرين السوريين خلال هذه الأيام بالدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى جانب أكثر من سبعين دار نشر لتكون سورية من أهم الدول في هذه التظاهرة الثقافية المهمة، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد هيثم حافظ.

وقال الحافظ إن المشاركة تأتي ضمن خطة الاتحاد وهي غنية ونسعى من خلالها لأن نكون متواجدين في معظم المعارض العربية ووفق الظروف المتاحة ونطمح مستقبلاً لأن نشارك بالمعارض الخارجية لأنه لدينا المنتج الثقافي المهم والقادر على المنافسة والتواجد بقوة فيها لافتاً إلى أن عدد العناوين المشاركة في المعرض تصل إلى عدة مئات، منها ما هو جديد وبعضها صدر خلال الأعوام الماضية، وتتناول أهم ابداعات المؤلفين والناشرين في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والعلوم والأدب وقصص الأطفال والشعر والتراث بمختلف مجالاته، ولنؤكد من خلالها غنى الثقافة والحضارة السورية، منوهاً بأن الناشرين السوريين يقدمون بشكل مستمر في كل معرض آليات الارتقاء بصناعة النشر ومواكبتها عالمياً في ظل وباء كورونا. وأشار الحافظ إلى أن أهمية المشاركة تنبع من عراقة المعرض والعدد الكبير لدور النشر المشاركة العربية والأجنبية ولما يشهده من زوار وأدباء وإعلاميين وناشرين عرب وأجانب لافتاً إلى أن الإقبال على الجناح السوري جيد وهناك إعجاب بما هو معروض الأمر الذي يؤكد أن حركة التأليف والنشر لم تتوقف يوماً وأن المشاركة ستتيح لدور النشر الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الطباعة وتوقيع عقود تعود بالريع الاقتصادي لها.‏