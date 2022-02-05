635 مليون ليرة قروض قدمها “تسليف درعا”

درعا – دعاء الرفاعي

قدّم مصرف التسليف الشعبي فرع الدخل المحدود في محافظة درعا قروضاً بنحو 635 مليون ليرة لنحو 448 مقترضاً، وذلك خلال العام الماضي.

وبيّن مدير الفرع محمد الحريري أن المؤشرات ازدادت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام 2020 من خلال ارتفاع عدد المقترضين بعد تحسّن الوضع الأمني، ولاسيما بعدما اتخذ مجلس إدارة المصرف قراراً يتضمن فتح سقف قروض ذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، شريطة ألا يتجاوز القرض الـ5 ملايين ليرة، بعد رفعها من مليوني ليرة، وفق تعديلات سهلت على المواطنين آلية سحب القروض، مشيراً إلى أن التعديلات تضمنت قبول كفالة واحدة للقرض شريطة أن تغطي 40% من الأجر الشهري المقطوع، مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات الجارية على الأجر، والتي يرتبها العامل على نفسه من قيمة القسط الشهري للقرض، كما شملت التعديلات قبول كفالة المتقاعدين العسكريين أصحاب الحسابات الجارية الموطنة لدى مصرف التسليف حصراً، وذلك للقروض التي تمنح للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين أو العاملين القائمين على رأس عملهم.

وذكر الحريري أن القروض توقفت لمدة تزيد على سبع سنوات ليعود المصرف ويمنح قروضه في العام 2017.

وأوضح مدير فرع الدخل الإنتاجي عمار محمد أن هناك دراسة لإعادة فتح باب الاقتراض لأصحاب المهن العلمية من أطباء ومهندسين ومحامين، وكذلك التجار في القريب العاجل، علماً أن الفرع يقدم خدمات التوفير، ودائع لأجل، شهادات الاستثمار بكافة فئاتها.

وتتمثّل الصعوبات التي تواجه العمل بقلة عدد الكوادر العاملة من مختلف الفئات، ولاسيما الفئتين الرابعة والخامسة،وكذلك قدم التجهيزات من حواسيب وطابعات وعدم القدرة على إعادة إصلاحها لعدم وجود قطع تبديل لها.