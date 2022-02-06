الفلاحون في المحافظات يعقدون مؤتمراتهم الانتخابية

البعث – محافظات

عقدت التنظيمات الفلاحية في المحافظات مؤتمراتها الانتخابية لحساب الدورة الانتخابية الثالثة عشر ، حيث شهدت المؤتمرات انتخاب أعضاء مجلس اتحاد المحافظة وممثليهم إلى المؤتمر العام القادم

ففي حمص (البعث)، عقد فلاحو حمص مؤتمرهم الانتخابي بحضور الرفيق عمر حورية أمين فرع حمص للحزب والمهندس بسام بارسيك محافظ حمص واللواء عبدو كرم قائد الشرطة بالمحافظة وعدد من الرفاق أعضاء قيادة الفرع وعدد من أعضاء مجلس الشعب .. وذلك بالمركز الثقافي العربي بحمص.

وقال الرفيق حورية في كلمة الافتتاح الفلاحون عنوان للأصالة، ورمز للوفاء والعطاء، وجهودهم أثمرت النمو المتزايد في القطاع الزراعي وفي الإنتاج الوفير”.

لقد احتضنتم أرضكم وكنتم عنوان الوفاء في زمن كثرت فيه المحن وتآمر صناعها واجتمعوا ليكسروا معولكم ومن خلاله وطنكم فكنتم محاربون أشداء ازدهرت بسواعدكم الأوطان فكنتم خير الرديف لجيشنا الباسل بتضحياتكم استمر العطاء، فأرضنا التي احتضنت شهداءنا كما أنتم لم تتخل عن انتمائها يوما فاستمر الإنتاج وكثر العطاء وعم الخير البلاد .

وأشار الرفيق حورية إن الفلاحين كانوا عماد الوطن وقلبه، منهم تفرعت باقي المنظمات، وإن شعار مؤتمركم اليوم (الأمل بالعمل….الأمل بالزراعة) هو شعار جميع أبناء الوطن للارتقاء بسورية نحو الأفضل, وعليه ادعوكم وأشد على أياديكم أن هيا على العمل هيا نرسم الأمل, معولكم سلاحكم وأرضنا الطيبة ميدانكم، الوطن ينتظر قمحكم وخبزكم فاستمروا ظهيراً مساندا لجيشنا الباسل لنكمل مسيرة التطوير والتحديث رغماً عن أنف المتآمرين، تلك المسيرة المليئة بالإنجازات والعطاءات التي استفاد منها كل فلاح، ولنقطع الطريق على الإرهاب و داعميه ليحيا وطننا الذي أرادوا له الدمار وأردتم له الحياة، فكنتم حصن بنيانه المنيع .

ودعا إلى ممارسة الحق الانتخابي واختيار الكوادر في الجمعيات الفلاحية ومجالس الروابط ومكاتب الروابط الفلاحية وممثلين في مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي حمص التي تمثل وتلبي تطلعات الفلاحين وهذه مسؤولية وطنية تتطلب المشاركة الواعية والفاعلة لإيصال أشخاص قادرين على المساهمة في تطوير العمل والدفاع عن حقوق الفلاحين وحماية مكتسباتهم ليمثلوكم في إدارة المرحلة المقبلة.

حضر المؤتمر الرفاق أمناء الشعب الحزبية والمدراء المعنيين بالمسألة الزراعية بالمحافظة وعدد من الرفاق بالحزب والدولة.

وفي اللاذقية (مروان حويجة) عقد اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية مؤتمره الانتخابي للدورة الانتخابية الثالثة عشرة على مدرج دار الأسد للثقافة في اللاذقية و قد فاز بالتزكية ٣٦ عضواً إلى مجلس اتحاد فلاحي المحافظة و ٦ أعضاء أيضا إلى لجنة الرقابة في الاتحاد .

و خلال حضوره أعمال المؤتمر أكد الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب على الدور الوطني و التنموي و الاقتصادي الكبير للفلاحين في دعم بناء و صمود الوطن و انتصاره و لفت إلى العطاءات و المكتسبات التي حظي بها الفلاحون منذ ثورة البعث و الحركة التصحيحية المجيدة بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد و في ظل الرعاية الكبيرة للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد ، و استحضر أمين الفرع قول السيد الرئيس : أن الطبقة الكادحة من عمال و فلاحين هم بتضحياتهم بأبنائهم و من خلال جهدهم و عرقهم كانوا الطبقة المثلى التي دافعت عن سورية و جعلت سورية صامدة خلال هذه الحرب الكونية . و أشار الرفيق اسماعيل إلى رعاية و احتضان حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي للسواعد المعطاءة التي بجسدها الفلاحون بجهودهم و تقديم كل أشكال الدعم لهم و تحقيق متطلبات و خدمات عملهم و أرضهم لتبقى معطاءة وارفة بالخير و الإنتاج .

و في تصريح ل ” البعث ” أوضح الرفيق المهندس مصطفى مثبوت رئيس مكتب الفلاحين الحزبي الفرعي أنه ترشح للانتخابات ٤٠ عضوا من المؤتمر انسحب منهم ٤ أعضاء فأصبح عدد المرشحين ٣٦ عضواً و هو ضعف العدد المطلوب لاختيار ممثلي اتحاد فلاحي اللاذقية إلى المؤتمر العام و أيضاً فاز بالتزكية ٦ أعضاء في انتخابات لجنة الرقابة و التفتيش و هو ضعف العدد المطلوب ٣ أعضاء و أكد أن هذا العدد المضاعف من الرفاق المرشحين الأخوة الفلاحين يأتي ضمن توجه القيادة المركزية لتكون الخيارات واسعة و متنوعة و تكريساً لتوسيع المشاركة في الانتخابات و الخيارات .

و ألقى رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية حكمت صقر كلمة عبّر فيها عن اعتزاز فلاحي المحافظة بالانتماء للوطن و أرضه الشامخة عزة و فخرا في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد، و استعرض ملامح من واقع عطاءات و جهود فلاحي المحافظة و إصرارهم على البذل و العطاء و الإنتاج .

وفي ريف دمشق (عبد الرحمن جاويش)، انعقد مؤتمر اتحاد فلاحي دمشق الانتخابي في اطار الدورة الثالثة عشر ، و أشار اأمين فرع ريف دمشق للحزب الرفيق رضوان مصطفى الى الدور الكبير الذي قدمه الفلاحين في هذه المحافظة بشكل خاص و بسورية بشكل عام و الجهود التي بذلوها في سبيل زيادة الانتاج الزراعي بشقيه الحيواني و النباتي محققين بذلك وفر ة انتاجية في معظم المحاصيل الزراعية و المنتجات الحيوانية . الامر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني

فيما تطرقت المداخلات الى العديد من القضايا الزراعية . ابرزها خفض اسعار الاسمدة و الاعلاف و تامين مادة المازوت وتسهيل صرف القروض و ضرورة التعويض عن الاضرار الزراعية و تشميل كافة المحاصيل الزراعية بصندوق دعم الانتاج الزراعي . وتامين اسواق داخلية و خارجية لتسويق الانتاج. و انشاء معمل للالبان للمحافظة .

و بعد ذلك افتتحت العملية الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس اتحاد فلاحي دمشق و اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاظ و اعضاء لجنة الرقابة و التفتيش. و بدا فرز الاصوات بانتظار اعلان النتائج غدا..