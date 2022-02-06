انخفاض منسوب المياه والينابيع في درعا

درعا- محمد الناصر

انخفض منسوب المياه والينابيع في بحيرة المزيريب وزيزون وتل شهاب التي تستخدم لتزويد القرى والأحياء في محافظة درعا بمياه الشرب بشكل كبير أثر سلباً على المواطنين، إضافة إلى وجود عدة أحياء في المدينة عطشى لا تصلها المياه، وذلك بسبب أعطال في شبكة الخطوط الرئيسية الواصلة لهذه الأحياء.

المهندس محمد المسالمة مدير مؤسسة المياه أوضح أن نقص المياه سببه انخفاض منسوب المياه والينابيع لكثرة التعديات، ووجود آلاف الآبار المخالفة.

وبالنسبة لأعطال الشبكة، بيّن المسالمة أنه تم تشكيل لجان من المؤسسة لمتابعة وإصلاح هذه الخطوط ضمن الإمكانيات المتاحة لخطة هذا العام بهدف تحسين الواقع المائي.