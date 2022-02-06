تويتر يسمح بكتابة تغريدات أطول

يطور موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خاصية جديدة تسمى “أرتيكلز” تتيح للمستخدمين نشر تغريدات طويلة ومقالات من خلال التطبيق، وهي خاصية غير مسبوقة بالنسبة للموقع الذي لا يسمح بنشر أكثر من 250 حرفاً لكل تغريدة.

ورصدت جين مانشون وونج، الكاتبة المتخصصة في التكنولوجيا ومتابعة الخصائص المنتظرة في موقع تويتر، وجود هذه الخاصية التجريبية على الموقع، وقال متحدث باسم تويتر لموقع “سي نت” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا: “دائماً نبحث عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص في بدء المحادثات والاستمرار فيها. الموقع سيعلن المزيد من تفاصيل هذه الخاصية في القريب العاجل”.

وأعلن تويتر في وقت سابق توفير خاصية “المجتمعات” لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد فترة كانت الخاصية متاحة فقط لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

ويمكن من خلال هذه الخاصية توجيه التغريدات بشكل مباشر إلى مستخدم محدد بدلاً من توجيهها إلى كل متابعيهم.