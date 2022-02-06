عام ونصف على انسداد خط الصرف الصحي في السفيرة

حلب- معن الغادري

وردت إلى مكتب جريدة “البعث” العديد من الاتصالات من أهالي مدينة السفيرة تشكو سوء الواقع الخدمي في المدينة، وتحديداً شبكة الصرف الصحي عند شارع المصرف الزراعي التي تعاني من اهتراء في خطوطها، وانسدادات في المجاري والريغارات، ما أدى إلى تشكّل بقع واسعة للمياه الآسنة في الشوارع التي تصل إلى المنازل مع استمرار هطول الأمطار.

تشير الشكاوى إلى أن الأهالي حاولوا مراراً التواصل مع مجلس مدينة السفيرة لمعالجة هذه المشكلة المزمنة دون جدوى، وكانت الحجج والتبريرات، حسب قول الأهالي، دائماً جاهزة، وهي تتلخص بعدم وجود تمويل لإصلاح العطل، والطلب المتكرر من مجلس المحافظة بالتريث في وضع الخط الذي يبلغ طوله حوالي 100 متر ضمن خطط المجلس المستعجلة.

يروي الأهالي أن مجلس البلدة قام قبل نحو عام ونصف بالكشف على العطل، وتم حفر الشارع دون أية فائدة، وبقيت الحفر مكشوفة، وتحولت فيما بعد إلى تجمعات للأوساخ تفوح منها الروائح الكريهة، وأصبحت مرتعاً للقوارض والحشرات.

“البعث” تواصلت مع رئيس مجلس مدينة السفيرة السيد محمد حماد الإبراهيم الذي أكد أن إصلاح الخط في سلم أولويات عمل المجلس، وقد تم إعداد الدراسة المطلوبة لتنفيذ المشروع بكلفة 18 مليون ليرة، كما تم الإعلان للمرة الرابعة على التوالي، إلا أنه لا أحد من المتعهدين تقدم بأي عرض، وحالياً نحاول التواصل مع مؤسسة الإسكان لتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت، مبيّناً أن الوضع الخدمي في المدينة جيد، وهناك بعض الصعوبات يتم تجاوزها، ومعالجة معظم المشكلات وفق ما هو متاح من إمكانات.