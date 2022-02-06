“قسد” العميلة تمنع طلاب الهندسة الزراعية من التقدم للامتحانات الفصلية 

الحسكة – البعث:

منعت ميليشيا قسد العميلة والمرتهنة للاحتلال الأمريكي طلاب كلية الهندسة الزراعية من التقدم الى الامتحانات الجامعية الدورة الفصلية الأولى .

حيث أكد الدكتور جمال العبدالله رئيس فرع جامعة الفرات بالحسكة بأنه تم منع طلاب كلية الهندسة الزراعية من التقدم الى الامتحانات الفصلية الأولى على الرغم من محاولة الطلاب من الدخول إلى حرم الكلية الا ان الميليشيا واجهتهم بقوة السلاح وقامت باخراجهم من مبنى الكلية .واشار العبدالله كان من المتوقع أن يتقدم نحو ألفي طالب اليوم الى هذه الامتحانات.

” البعث ” التقت مع عدد من الطلاب فقال الطالب حسن محمد بأن الميليشيا منعتنا من التقدم للامتحانات مع العلم بأنني قدمت من ريف دير الزور الشرقي وواجهت الكثير من الصعوبات ولاسيما كثرة الحواجز التي فرضتها الميليشيا اضافة الى الجهد والتكاليف المادية .

وبينت نسرين محمد بأنه هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الميليشيا بمنعنا من الدخول إلى الكلية وأوضحت بأن هذه الموضوع يأتي ضمن سياسة التجهيل الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا وبتوجيه مباشر من الاحتلال الأمريكي وأكد صالح الحسن من كلية الهندسة المدنية التي دمرتها طيران الاحتلال الأمريكي بأن جميع المجموعات الإرهابية المسلحة عمدت على محاربة التعليم ومنعت الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي وهذا ما تقوم به الميليشيا اليوم من خلال منع الطلاب من الدخول الى كلياتهم الجامعية التي هي منابر للعلم والمعرفة.

في الأثناء طوقت الميليشيا حي توينة شمال مركز المدينة من كافة الجهات وسط بث حالة من الرعب والخوف في نفوس الأهالي وقامت بتفتيش منازل الحي للمرة الثالثة وسرقة محتوياته . وأفادت مصادر أهلية بأن الميليشيا قامت باختطاف عدد كبير من الشبان من الحي المذكور واقتادتهم إلى جهة مجهولة.