هل يكون الصالح ورقة حطين الرابحة في الدوري؟

اللاذقية- خالد جطل

أكد اللاعب خالد الصالح أن اللعب لنادي حطين شرف كبير لأي لاعب، فهو ناد له اسمه وتاريخه بكرة القدم السورية، الصالح أبدى لـ “البعث” تفاؤله بأن يتخطى حطين المرحلة الصعبة التي يمر بها حالياً، خاصة أن نتائجه بدأت بالتحسن منذ فترة، والفريق يقدم عروضاً إيجابية، لكنه لم يوفّق بترجمة ذلك، وتواجد حطين بسلم الترتيب لا يعكس واقع الفريق بما يمتلكه من لاعبين شباب ومخضرمين.

وأضاف الصالح الذي وقّع لحطين ليدافع عن ألوانه في مرحلة الإياب أن مشاركته مع الحيتان ستضيف له الكثير، وأن سيعمل جاهداً مع زملائه لرسم البسمة على شفاه الجماهير، مشيراً إلى أن حطين يضم مواهب شابة بدأت تكتسب الخبرة.

الجدير ذكره أن خالد الصالح يبلغ من العمر ٣٣ سنة، ويمتلك خبرة كبيرة بملاعبنا، وسبق له اللعب لفرق: تشرين والطليعة والشرطة وجبلة والاتحاد، ولعب مع المبرة اللبناني، والنبي شيت اللبناني، إضافة للرمثا الأردني، وجوكلام الهندي.