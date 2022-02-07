أرضية الملعب السيئة تحرم كرة الاتحاد من النقاط الثلاث!

حلب – محمود جنيد

تقاسم فريقا الكرامة والاتحاد نقاط قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز بكرة القدم بتعادلهما السلبي الذي آلت إليه نتيجة الكلاسيكو المحلي.

بعض الجماهير الاتحادية في ردة فعلها على النتيجة أعربت عن خيبتها من أداء فريقها، وانتقدت أسلوب إضاعة الوقت (الشوط الثاني تحديداً) الذي لا يليق بسمعة الفريق العريق.

من جانبه المدرب أنس صابوني وصف لـ “البعث” نتيجة التعادل التي عاد بها فريقه من أرض فريق الكرامة وأمام جمهوره بالإيجابية، لاسيما أن الفريق المنافس الذي يمتلك لاعبين على مستوى جيد وخبرة عالية في الدوري، أرادت إدارته من التعاقد معهم المنافسة، وتحقيق لقب بطولة، بينما الأمر مختلف بالنسبة لفريقه مع خطة العمل البنائي المستقبلي التي يستهدفها، والإدارة من خلال جوقة اللاعبين المتواجدين حالياً في صفوفه.

وأكد صابوني أن أمور فريقه بخير، وسيره تصاعدي من وجهة نظره، وظهر بشكل إيجابي أمام الكرامة من ناحية الانضباط التكتيكي، والأداء الدفاعي المتوازن، والروح التي لعب بها، مضيفاً بأنه كانت للمباراة نتيجة مغايرة لو أن أرضية الملعب السيئة ساعدت فريقه في الهجمات المرتدة.

وأوضح صابوني أن أي فريق يمكن أن يتعثر ويتعرّض لمطبات في مشواره، وهذا وضع طبيعي بالنسبة لمن يقرأ الأمور بصورة فنية موضوعية، لافتاً إلى أن أداء فريقه أمام عفرين على سبيل المثال كان مقبولاً عندما لعب على أرضية صالحة لممارسة كرة القدم، وجاءت نتيجة التعادل غير المقبولة بسبب خطأ فردي بحت.