رئيس “مجلس التل” يتهم “كهرباء الريف” بعرقلة عمل الصناعيين والحرفيين

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

اتهم رئيس مجلس مدينة التل في ريف دمشق باسم الصمل شركة كهرباء ريف دمشق بعرقلة وتعطيل عمل الصناعيين والحرفيين نتيجة الواقع الكهربائي السيء جداً وعدم الرد على مطالبات المجلس بضرورة عدالة التقنين.

وفي سياق آخر لفت رئيس المجلس في تصريح ل”البعث” إلى نقص العمالة في المجلس وغياب تنظيم طلبات مازوت النقل مما أثر على واقع النقل، مطالباً برفد الخط بباص نقل داخلي أسوة ببعض المناطق.

وبين رئيس المجلس أنه تم لحظ مشاريع خدمية بقيمة بلغت مليار و نصف مليون ليرة، تم تنفيذ بعضها بمساهمة المجتمع المحلي، كتعبيد وتزفيت شوارع المدينة، وتنفيذ حديقة في منطقة حرنة السياحية، واستبدال خط صرف صحي.

وأضاف أنه تم استكمال وتجهيز مركز خدمة المواطن بالطاقة البديلة نظراً للانقطاعات الكهربائية الطويلة، وهو حالياً في مرحلة التجريب.