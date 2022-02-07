عودة سريعة لكرة تشرين للمنافسة والجبّان متفائل

اللاذقية – خالد جطل

بعد أن استعاد فريق تشرين نغمة الانتصارات ليعود من جديد مهمة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الكروي الممتاز وتقليص الفارق مع المتصدر الوثبة إلى 4 نقاط ولديه مباراة مؤجلة مع جاره جبلة، باتت جماهير البحارة تأمل أن يكون الفوز على الجيش في الجولة الماضية بثلاثية نقطة البداية لعودة الفريق إلى وضعه الطبيعي كمنافس قوي على الألقاب.

الكابتن طارق جبّان مدرب الفريق أكد لـ “البعث” أن الفوز كان مستحقاً وبنكهة غير معتادة كونه جاء على الجيش القوي صاحب البطولات، والذي يمتلك نفساً طويلاً ونجوما بمختلف الخطوط، إضافة للعبه بخطة دفاعية بحتة صعبت من المهمة الهجومية لفريقه حيث تم إغلاق كافة المنافذ، سواء عبر الأطراف أو المنتصف، مشيراً إلى أن الفوز جاء بالوقت المناسب وبعد مباراة تعتبر الأفضل للفريق هذا الموسم موجهاً الشكر لكل اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية ونفذوا المطلوب منهم كاملاً وجماهير الفريق التي أكدت أنها اللاعب رقم واحد بملاعبنا الخضراء، مبيناً أن الفوز هو بداية مرحلة جديدة سيطوي من خلالها ما مضى وسيشكل حافزاً لتقديم الأفضل والتقدم أكثر نحو الأمام.