“قسد” العميلة تختطف مواطنين من تل تمر وتواصل حصارها لأحياء الحسكة

داهمت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عدداً من المنازل الواقعة في محيط بلدة تل تمر في ريف الحسكة الغربي واختطفت عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة حسب ما نقلت مصادر أهلية.

وذكرت المصادر أن ميليشيا “قسد” اختطفت عدداً من المدنيين خلال مداهمتها أمس الحي العسكري على أطراف مركز مدينة الحسكة من الجهة الشرقية والقسم الجنوبي لحي العزيزية بحجة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية.

واستمراراً لانتهاكاتها بحق الأهالي لا تزال ميليشيا “قسد” تختطف عدداً من المدنيين من أبناء حي غويران الذين اختطفتهم أثناء حملات المداهمة المتكررة للحي ولم يتم إطلاق سراحهم حتى اللحظة دون أي معلومات عن مصيرهم.

وأقدمت ميليشيا “قسد” الانفصالية خلال اليومين الماضيين على إغلاق حي الزهور ورفع السواتر الترابية فى محيطه ومنعت دخول الآليات والأفراد بشكل نهائي وسط معاناة كبيرة جراء نقص في الخدمات والمواد الغذائية ما أثار مخاوف الأهالي من خطوة قد تكون مقدمة لتهجيرهم من الحي لكونه يقع إلى جانب قاعدة الاحتلال الأمريكي.

إلى ذلك، قصفت قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تابعة لها محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى أضرار ونزوح عدد من الأسر من المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع الإرهابيين التابعين لها اعتدت بالمدفعية وقذائف الهاون على التجمعات السكنية والمزارع في محيط بلدة أبو راسين ما تسبب بأضرار مادية في المكان”.

ولفتت المصادر إلى نزوح عدد من أسر بلدة ابو راسين بعد انتشار معلومات تتحدث عن نية المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين شن هجوم واسع على البلدة للاستيلاء عليها.