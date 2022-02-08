اقبال متزايد للمواطنين على مركز مسكنة لتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حضن الوطن 

حلب – معن الغادري

لليوم التاسع على التوالي ورغم كل محاولات المجموعات الإرهابية التابعة للحتلال التركي وعصابات قسد الإرهابية بمنع تنقل ودخول المواطنيين ، يتوافد يومياً عشرات المواطنيين ومن مختلف المناطق إلى بلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي لتسوية أوضاعهم وتمكينهم من العودة إلى حضن الوطن ، وسط تسهيلات وإجراءات مبسطة يقدمها المركز ، ويتزامن ذلك مع جهود وتعاون مثمر لشيوخ ووجهاء العشائر في استقطاب الراغبين بالتسوية .

وبين رئيس مجلس بلدة مسكنة أنه عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم لغاية يوم أمس بلغ نحو الف شخص بين عسكري ومدني .

أما الشيخ حسون الدندن من وجهاء عشيرة البوبنا فأكد أن الجهود والتعاون مستمر في التواصل مع الأهالي في منبج والمناطق الأخرى لتشجيعهم على الانضمام الى التسوية مشيرا الى الصعوبات والمعوقات التي تنتهجها ميليـ.ـشيا قـ.ـسد لمنع الأهالي وخاصة الشبان من الوصول إلى مركز التسوية وعودتهم إلى حضن الوطن .

العديد من المنضمين الى التسوية أثنوا على حسن الاستقبال والتسهيلات المقدمة من الجهات العاملة في المركز ، ووجهوا رسالة الى كل مطلوب لتسوية وضعه وعودته الى حضن الوطن للمشاركة في إعمار البلاد موجهين الشكر للسيد الرئيس بشار الأسد على هذه المكرمة الوطنية والتي سمحت لهم بالعودة إلى حضن الوطن وإلى أهلهم وأرزاقهم وممارسة حياتهم الطبيعية .