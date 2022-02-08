الصهاريج تثقل كاهل أهله بلدة الشيخ علي في حماة

حماة- ذكاء أسعد

تعاني بلدة الشيخ علي كاسون الواقعة في ريف سلمية الشمالي، من التقصير في الخدمات، ولعلّ أبرزها غياب مياه الشرب، حيث يعتمد الأهالي على شراء الصهاريج من الآبار السطحية في الأراضي الزراعية “القليلة المياه”، وذلك بسبب اعتماد تلك الآبار على الهطولات المطرية، خاصة وأن مياه الآبار الجوفية في البلدة كبريتة، وهذا ما يشكّل عبئاً مالياً كبيراً على الأهالي يصل إلى 100 ألف ليرة شهرياً، إضافة إلى عدم التأكد من صلاحيتها للشرب، حسب تأكيدات المهندس هيثم العجيب أمين فرقة الحزب الذي اعتبر أن زيارة الجهات المعنية والوفود الوزارية والمنظات لم تغيّر الواقع، علماً أن هناك اقتراحاً بحفر بئر جوفية في أقرب منطقة تصلح مياهها للشرب لجرها إلى البلدة والقرى التابعة لها والتي تزيد عن 10 قرى، أسوة بمشروعي جرّ مياه الشومرية وعقيربات، ولم تؤخذ هذه الاقتراحات على محمل الجد، مضيفاً أنه تمّ حفر بئر “غرز” منذ حوالي شهرين لكنها تحتاج لاستكمالها ووضعها بالخدمة من قبل مؤسّسة المياه، لافتاً إلى ضرورة حفر بئر أيضاً قبل بداية الصيف نظراً لزيادة معاناة الأهالي صيفاً.

وذكر المهندس محمد شرابي عضو مجلس الشعب عن محافظة حماة لـ”البعث” أنه تمّ حفر بئر مياه في البلدة وتبيّن مبدئياً أنها ناجحة ويمكن من خلالها تأمين المياه للشبكة، وبانتظار مؤسسة المياه لتجربتها واعتمادها لاستكمال إيصالها للشبكة العامة، علماً أن حفر هذه البئر تمّ بواسطة مجموعة من المتبرعين قاموا بدفع التكاليف كاملة.

وفي اتصال هاتفي مع الدكتور مطيع عبشي مدير مؤسّسة المياه أكد الإعلان عدة مرات عن حفر بئر في بلدة الشيخ علي كاسون ولم يتقدم أحد، إلا أنه تمّ تقديم عرض وحيد مؤخراً ستتمّ دراسته وتقييم الحالة الفنية على أمل أن يتمّ تلزيمه.