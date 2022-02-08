فلاحو درعا والسويداء ينتخبون ممثليهم إلى المؤتمر العام

البعث – محافظات:

واصل الفلاحون في المحافظات عقد مؤتمراتهم الانتخابية لانتخاب ممثليهم إلى المؤتمر العام القادم وسط أجواء من العمل الديمقراطي والمسؤولية الوطنية في اختيار ممثليهم.

ففي درعا ( دعاء الرفاعي) عقد مجلس اتحاد فلاحي درعا مؤتمره الانتخابي للدورة الثالثة عشرة بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين الرفيق حكمت العذب وأمين فرع الحزب الرفيق حسين الرفاعي والرفيق لؤي خريطة محافظ درعا.

وتم خلال المؤتمر عرض التقرير السنوي المتضمن دراسة الواقع الزراعي لمحافظة درعا واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحسين مستوى الأداء للفلاحين ورفع سوية الإنتاج الزراعي وتأمين مستلزمات المزارعين وما يخص مربي الثروة الحيوانية كما تم انتخاب ممثلين لمجلس الإتحاد وأعضاء للمؤتمر العام.

الرفيق العذب أشار إلى أهمية الانتخابات الفلاحية والتقيد بالتعليمات الانتخابية لهذا الاستحقاق، لافتا إلى أن العملية الانتخابية جرت بجو من الديمقراطية والشفافية.

بدوره الرفيق الرفاعي ومحافظ درعا أكدا الدور الكبير الذي قدمه الأخوة الفلاحين في هذه المحافظة بشكل خاص والفلاحون بسورية بشكل عام والجهود التي بذلوها في سبيل زيادة الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني محققين بذلك وفرة إنتاجية في معظم المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الفلاح في طليعة اهتمام ودعم من الحكومة لتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية،والعمل جارٍ على تسويق منتجاته بما يتناسب مع جهد المزارع وتكاليف الإنتاج الحقيقية وتأمين البذار المحسن والأسمدة اللازمة للزراعة وتأمين المياه اللازمة لري المساحات الزراعية وأهمها محصول القمح .‏

وتناولت المداخلات التي تقدم بها الفلاحون أهم الصعوبات التي يعاني منها القطاع الزراعي وأهمها تأهيل مشتل تل شهاب وفتح قنوات ري في أغلب القرى وإعادة فتح المغلقة منها نتيجة الانهيارات الترابية لمعظمها، إضافة إلى تفعيل مستودعات الأعلاف في مدينة درعا وبلدة المزيريب، وزيادة كمية العلف المستحقة والإسراع بتوزيعها للمزارعين، وعدم إنقاص أي كمية من الدورة القادمة كما حصل في الدورات السابقة حيث تم توزيع 4كيلو من أصل 10كيلو وهو ماشكل عبئا مضاعفا بالنسبة لهم من حيث تأمين العلف.

وطالب فلاحو الصنمين بضرورة فتح طرق زراعية جديدة تلبي حاجة الفلاحين، وضرورة إبعاد خط الصرف الصحي عن منازل المواطنين في بلدة محجة، والسماح لفلاحي الكرك الشرقي ومنحهم التراخيص اللازمة لفتح آبار ارتوازية أسوة بمحافظة السويداء.

وحضر المؤتمر المئات من مزارعي درعا وأعضاء الجمعيات الفلاحية، وأعضاء جمعيات الثروة الحيوانية في المحافظة.

وفي السويداء( رفعت الديك) عقد مجلس اتحاد فلاحي السويداء مؤتمره الانتخابي للدورة الثالثة عشرة بحضور الرفيقان فوزات شقير أمين فرع الحزب ونمير مخلوف محافظ السويداء.

وبعد عرض التقرير السنوي المتضمن واقع عمل التنظيم الفلاحي والمعوقات والصعوبات دراسة الواقع الزراعي لمحافظة السويداء واتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لتحسين مستوى الأداء للأخوة الفلاحين ورفع سوية إنتاجهم وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي لهم كما تم انتخاب ممثلين لمجلس الاتحاد وأعضاء للمؤتمر العام.

أمين الفرع أكد أن عقد المؤتمرات بكافة استحقاقاتها وبمواعيدها يعكس حالة قوة الدولة السورية وهناك أخطاء نتيجة عدم وجود دراسات حقيقة وهذه الأخطاء تعالج مشيرا إلى دور منظمة اتحاد الفلاحين كمنظمة اساسية وفاعلة في مجتمعنا مهيبا بالحضور اختيار الأشخاص الأكفاء القادرين على قيادة التنظيم الفلاحي وتحقيق المزيد من المكاسب للفلاحين

بدوره بين محافظ السويداء أن التواصل مع الفلاحين يزيدنا ارتباط بالأرض ويزيدنا اصرارا على العمل كل ما تستطيع لتحقيق مطالب الفلاحين وتأمين مستلزمات العمل وأهمها المازوت والاسمدة مبينا أن رضا الفلاحين هو مقياس لمدى نجاح المؤسسات الخدمية والاهم هو استمرار العملية الزراعية كونها القاعدة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ودعا الرفيق إحسان ابو حجيلي عضو قيادة الفرع إلى ممارسة الحق الانتخابي واختيار الكوادر في الجمعيات الفلاحية ومجالس الروابط ومكاتب الروابط الفلاحية وممثلين في مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي السويداء التي تمثل وتلبي تطلعات الفلاحين.

وبين الرفيق ابو حجيلي أن الفلاحين كانوا ولا زالوا السند والدعم للدولة والجيش متمسكين بأرضهم متحدين الصعاب في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي. قطعوا الطريق على الإرهاب و داعميه ليحيا وطننا الذي أرادوا له الدمار لحقق الفلاحون لهم الحياة. مترجمين توجيه قائد الوطن في النهوض بالقطاع الزراعي كونه يحقق الاكتفاء الذاتي في وجه الحصار الجائر فكان شعارهم الأمل بالزراعة.

هذا وانتخب أعضاء المؤتمر ١٨ مرشحا من أصل ٣١ مرشح لمجلس الاتحاد إضافة إلى اختيار ٣ مرشحين للجنة الرقابة والتفتيش وبلغ عدد أعضاء المؤتمر ٢١٥ عضو.

وفي إدلب ( يحيى بزي) عقد إتحاد فلاحي إدلب مؤتمره الإنتخابي الثالث عشر بحضور عضو قيادة فرع إدلب للحزب الرفيق عباس طحان رئيس مكتب الفلاحين الفرعي. تركزت مداخلات الحضور على إعتماد برنامج حاسوبي يدون فيه ذاتية كاملة للعضو في إتحاد الفلاحين وإعداد خطط مستقبلية لإحداث مشاريع تنموية وإحداث صندوق تأمين زراعي ضد الكوارث الطبيعية وتقديم قروض ميسرة للأخوة الفلاحين خاصة بالمناطق التي دمرها الإرهاب وتفعيل مركز الأعلاف بمدينة خان شيخون وزيادة المقتن العلفي

ليبدأ بعدها البند الإنتخابي وتنتهي عملية فرز الأصوات وفق النتائج التالية :

١_ غازي غراب ١٢٩

٢_ خالد الضاهر ١٢٦

٣_ أحمد ملوحي ١٢٤

٤_ غسان اسويد ١٢٢

٥_ بكري الصوص ١١٦

٦_علي جلخي ١١٣

٧_ابراهيم العبيد ١١١

٨_مصعب اليوسف ١١٠

٩_نضال صلوح ١٠٤

١٠_ عزام اليوسف ٩٧

١١_ خالد الحسين ٩٧

١٢_حسين الجمعة ٩٦

١٣_ خالد فرحات ٩٦

١٤_ جهاد الأحمد ٩٢

١٥_ معتز الحمادي ٩٢

١٦_علي المحمد ٩١

١٧_جاسم اليوسف ٩٠

١٨_ خالد الأحمد ٨٩

١٩_ هشام غندور ٨٦

٢٠_محمد الجمعة ٨٦

٢١_فيصل خليل ٨٤

٢٢_ أنور المحمود ٧٩

٢٣_ تيسير الحمر ٧٨

٢٤_ محمد عمر الحجي ٧٣

٢٥_ فيصل المبارك ٦٩

٢٦_ عصام العلوش ٦٧

٢٧_ عبد المجيد المحمود ٥٩