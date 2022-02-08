الفرق تتابع عقد مؤتمراتها: تعزيز الدور الاجتماعي للحزب

البعث – محافظات:

تابعت الفرق الحزبية في فروع الحزب بالمحافظات عقد مؤتمراتها السنوية حيث كان العنوان الابرز في المداخلات المقدمة تعزيز نقاط القوة في العمل الحزبي وتجاوز السلبيات ووضع خطط للنهوض بالواقع التنظيمي في ضوء التعديلات التي تم إقرارها على صعيد النظام الداخلي، إضافة إلى استمرار بطرح المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الدعم ومعالجته وفق مسارات وطنية تعود بالنفع على الجميع.

ففي القنيطرة ( محمد غالب حسين) عقدت فرق الكوم الأولى والثانية والعتم من شعبة الخطوط الأمامية وعرطوز الأولى والثانية والقصاع من الشعبة الثالثة والمدينة السادسة والسابعة من شعبة القنيطرة بدرعا مؤتمراتها بحضور الرفاق أعضاء قيادة الفرع وأمناء وقيادات الشعب الحزبية .

وشددت المداخلات على اهمية تعزيز التنظيمي الحزبي وتطوير الأداء الحزبي في شتى مجالاته وتحسين الواقع المعيشي وإعادة النظر برفع الدعم عن بعض الشرائح وتحسين واقع النقل السيء والكهرباء وزيادة ساعات الوصل وتعبيد الطرق والشوارع وزيادة مخصصات مازوت التدفئة للمدارس وتشديد الرقابة التموينية وضبط الأسعار والاهتمام بالجانب التربوي ودراسة واقع المدارس وتامين جميع مستلزماتها والتعاون مع محافظتي ريف دمشق ودرعا بشأن تخديم أبناء محافظة القنيطرة في التجمعات هناك .

وقدّم الرفاق أمناء الفرق عرضا عن واقع العمل ضمن نطاق قطاعاتهم وقدموا جملة من المقترحات لتطوير العمل وأشار الرفاق المشرفون لأهمية المؤتمرات وتعزيز الايجابيات وتجاوز السلبيات ووضع خطط عمل من صلب الواقع.

وفي حمص (مكتب البعث ) عقدت فرق الثانية والخامسة في مصفاة حمص والهاتف والصويري الأولى والثانية، والعاشرة و22تربية وخربة الحمام وقبي العامرية ولفتايا، والنهرية، والحمرات، والمخرم الثالثة والسنكري الأولى وتسنين، ضمن عمل شعب المدينة الأولى والثانية وشين والباسل والقصير والمركز الثانية والمخرم والرستن وحضور الرفاق عمر حورية أمين الفرع الحزب وعزام ميلاد وإياد ظفرور عضوا قيادة الفرع وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية.

وأكد الرفاق ان الهدف من المؤتمرات اجراء مراجعة وتقييم لأداء العمل عام مضى ووضع التصورات والرؤى المستقبلية منوهين إلى أهمية الإضاءة على الإيجابيات وتعزيزها والإشارة إلى نقاط الضعف لتصويبها وتصحيحها ليكون العمل الحزبي متميزاً مشيرين للحرب الاقتصادية التي تستهدف لقمة عيش المواطن ومقومات الصمود الوطني.

وطالبت المداخلات بعدالة التقنين وقيام مديرية النقل والمكتب التنفيذي بدورهم بمراقبة السائقين الذين لا يلتزمون بالعمل وإعادة توزيع المنشطين الطليعيين بشكل عادل وتامين الكادر الإداري والمستخدمين وعدم حصر توزيع مادة المازوت في محطات محددة.

وفي طرطوس (مكتب البعث) عقدت فرقة المشروع السابع ضمن نطاق شعبة المدينة الثانية مؤتمرها بحضور الرفيق أمين الشعبة وتركزت الطروحات حول الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتنظيمية كما عقدت الفرقة ١٢ في شركة إسمنت طرطوس ضمن نطاق عمل الشعبة الاقتصادية مؤتمرها بحضور الرفاق أمين الفرع الرفيق الدكتور محمد حبيب حسين ورئيس مكتب النقابات والمنظمات الرفيق الدكتور عميد قبلان وأمين الشعبة الرفيق مصطفى سلامة وقيادتها .

وأكد الرفيق حسين أن انعقاد المؤتمرات يأتي في سياق مراجعة وتقييم الأداء لعام مضى ووضع تصور ورؤية لعام جديد منوها إلى أهمية الإضاءة على الإيجابيات وتعزيزها والإشارة إلى نقاط الضعف لتصويبها وتصحيحها وتناولت المداخلات الجانب التنظيمي والخدمي وتقديم المقترحات لتطوير العمل الحزبي.

وضمن قطاع شعبة بانياس عقدت فرقة كوكب وبديغان مؤتمرها بحضور أمين وأعضاء قيادة الشعبة وتركزت المداخلات على الواقع الخدمي وعقدت فرق جب الأملس وبيت أحمد ونوس والسيسنية ضمن قطاع شعبة صافيتا مؤتمراتها السنوية بحضور أمين الفرع الذي استعرض القضايا السياسية الراهنة والمؤامرات الداخلية و الخارجية التي تم التخطيط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل والتي تستهدف السيادة السورية والنهج العروبي المقاوم لها.

ودعت المداخلات الى ضرورة إعطاء النظر بطريق توزيع الدعم ومضاعفة كمية المازوت المخصص للتدفئة ومعالجة ضعف التيار الكهربائي والانقطاع المستمر وإعادة النظر بطبيعة العمل في المجال التربوي ودعم الفلاحين وتخفيض أسعار الأسمدة و المواد العلفية وتأمينها بالوقت المناسب.

وعقدت فرق الزرقات وجديدة البحر ومجدلون البحر مؤتمراتها ضمن قطاع شعبة المنطقة الثانية وبحضور الرفيق علي شعبان أمين الشعبة وأعضاتها ورؤساء الدوائر والمنظمات وأكد الرفيق شعبان على النهوض بالواقع التنظيمي والفكري وحضور الاجتماعات والإلتزام بقرارات القيادة مشيداً بدور الفرق بقيامها بدورها الخدمي والاجتماعي.

كما عقدت فرق المينا ومؤسسة المياه والرمل الغربي ووادي الشاطر ضمن قطاع شعبة المدينة الأولى مؤتمراتها بحضور الرفيقة ندى علي عضو قيادة الفرع وأمين وأعضاء قيادة الشعبة وطالبت الطروحات بدعم القطاع العام وتذليل الصعوبات والمحافظة على منجزات الطبقة العاملة ودعم مؤسسة المياه بالآليات والكوادر ومحاسبة المقصرين والفاسدين والمتلاعبين بقوت الشعب ودعم قطاع الكهرباء وإيصال الدفعة الثانية من مازوت التدفئة ومعالجة مشكلة المستبعدين من الدعم سيما الغاز والخبز وتفعيل دور الرفيق البعثي وتطوير الجانب الثقافي خلال الاجتماعات الحزبية.

وفي اللاذقية (مروان حويجة) عقدت فرق الموارد المائية الأولى والمشاريع وشركة نسيج اللاذقية في شعبة المدينة الثالثة للحزب مؤتمراتها وكادت المداخلات على ضرورة ان يكون التنظيم الحزبي للرفيق العامل في مكان عمله وإغناء الاجتماع الحزبي و منح التعويضات للعاملين وإيجاد فرص عمل لخريجي الثانويات المهنية و زيادة عدد الصرّافات الآلية و إعادة دراسة المستحقين للوجبة الغذائية وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم المشاريع الإنتاجية والخدمية والتنموية وزيادة فرص تشغيل الشباب وتحديث .

واشار الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين الفرع على الدور الوطني لكوادر قطاعات الموارد المائية والصناعات النسيجية في تعزيز مقومات صمود الوطن في ظل القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد منوها لضرورة شحذ الهمم واستثمار الطاقات وجرت مناقشة التقارير المقدمة وأجاب مديرو المؤسسات على التساؤلات المطروحة.

كما عقدت فرقتا الشبطلية وبرنة في شعبة المنطقة الثانية والفرقة الرابعة والخامسة في شعبة المدينة الثانية مؤتمراتها بحضور الرفيقان الدكتور انقولا مرطيشو و كامل زنتوت عضوا قيادة الفرع و أكدت المداخلات على توفير المواد التموينية الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم المشاريع الإنتاجية والخدمية والتنموية و إيجاد فرص عمل للشباب وتمّت مناقشة التقارير السنوية المقدمة.

وفي ريف دمشق( عبد الرحمن جاويش) عقدت فرق سعسع و الديماس وحسين بدران في الغوطة الغربية و عقربا و السيدة زينب مؤتمراتها بحضور الرفيق أمين الفرع رضوان مصطفى الذي تحدث عن أهمية انعقاد المؤتمرات الحزبية التي تعتبر محطات مهمة لتطوير عمل مؤسسات الحزب مشيرا إلى ضرورة متابعة المقترحات و المداخلات التي طرحت خلال المؤتمرات و إيجاد الحلول لها مؤكدا على دور الحزب الاجتماعي .

و أكدت المداخلات على ضرورة تفعيل الرقابة التموينية وتحسين الواقع وتامين وسائل النقل العامة وتزويد المراكز الصحية بالأدوية اللازمة وزيادة كميات المازوت للمناطق الباردة و تم الردود على جميع المداخلات من قبل الرفاق المشرفين و المدراء المعنيين.

وفي حلب (معن الغادري) واصلت الفرق الحزبية في فرع حلب للحزب عقد مؤتمراتها السنوية ، وذلك بإشراف وحضور الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع ، حيث عقدت اليوم فرق الشهيد عبدالله قوجة و زكي الأرسوزي في شعبة التربية الأولى وعبد المطلب القد وأحمد قجة في شعبة التربية الثالثة والحبوب و المطاحن في شعبة العمال الأولى والاتحاد النسائي في شعبة المهن الحرة و المدينة الأولى والثانية في شعبة عين العرب ومسكنة الأولى والثانية والخفسة والمعمورة والريف في شعبة منبج للحزب مؤتمراتهم السنوية ناقشوا خلالها العديد من القضايا التنظيمية والسياسية والخدمية والاقتصادية .

وطالبت المداخلات بالاهتمام بالقطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الانتاج والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتوفير المحروقات وتحسين الواقع المعيشي وضبط الأسواق والأسعار وتفعيل الرقابة التموينية ، واعادة النظر برفع الدعم وتحسين واقع النقل . وخلال حضوره مؤتمر فرق شعبة عين العرب نوه الرفيق أحمد منصور بأهمية المؤتمرات والتي تشكل محطات نضالية تهدف إلى تقييم العمل وتصويبه وتقديم الطروحات التي من شأنها دفع عملية التنمية والانتاج في مختلف القطاعات ، مشيراً إلى أن كافة المداخلات ستكون موضع اهتمام ومتابعة من قيادة الحزب .

من جانبهم أشار أعضاء قيادة الفرع المشرفين على المؤتمرات إلى أهمية انعقاد مؤمرات الفرق الحزبية والتي تسهم في تطوير العمل الحزبي ، مبينين أهمية دور الحزب الاجتماعي وملامسة هموم المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم .

وفي حماة (حسان المحمد) تواصل الفرق الحزبية في فرع حماة عقد مؤتمر اتها السنوية ،حيث عقدت فرق المسحل وبركة الجراص وعين الكروم في شعبة الغاب والحميدية والشمالية والشرقية في شعبة المدينة الثانية بحضور أعضاء قيادة فرع الحزب وأمناء وأعضاء الشعب الحزبية.

وتركزت المداخلات حول صيانة مدرسة قلعة الجراص الابتدائية وتسليك الطرق الزراعية ووضع بئر الشحطة بالخدمة والاسراع بتنفيذ الشبكة الداخلية لقلعة جراص ومنع الصيد الجائر للأسماك وزيادة كميات السماد الآزوتي لمحصول القمح فضلا عن المطالبة بإحداث مجمع تربوي ومستودع كتب مدرسية في عين الكروم ووضع فرن عين الكروم في الخدمة وإحداث أمانة سجل مدني في عين الكروم ، وإعادة النظر في طريقة توجيه الدعم حتى يصل إلى المستحقين بشكل فعلي .

وأكد عضوي قيادة فرع الحزب رضية سقر ووليد الثلث أهمية المؤتمرات الحزبية التي تعتبر محطات مهمة لتطوير عمل مؤسسات الحزب و تجاوز الصعوبات التي تعيقها ، داعين إلى ضرورة متابعة كافة المقترحات والمداخلات التي طرحت خلال المؤتمرات وإيجاد الحلول لها ، مؤكدين على دور الحزب الهام من خلال متابعة كل ما يهم المواطنين.

وأكد رائد عثمان أمين شعبة المدينة الثانية للحزب أن جميع المقترحات هي طلبات محقة و سيتم متابعتها والعمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة . وعلى هامش المؤتمر كرمت الشعبة عددا من الرفاق البعثيين الفاعلين ومدراء المدارس.