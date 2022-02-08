محافظة الريف تحمّل المواطن مسؤولية عدم حصولهم على مازوت التدفئة

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

مع الحديث عن توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة في ريف دمشق، مازالت نسبة 20% من المواطنين لم تستلم الدفعة الأولى، إضافة إلى شكوى المواطنين من تأخر الرسائل!.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق ريدان الشيخ أوضح أن المحافظة غير مسؤولة عن تأخر الرسائل، إضافة إلى تقصير المواطنين وتأخرهم في التسجيل على دفعات المازوت، مؤكداً أنه سيتمّ تغطية جميع الأسر من مازوت التدفئة بتوزيع الدفعتين معاً.

وبيّن الشيخ أن المحافظة بدأت توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة 50 ليتراً على البطاقة العائلية للذين سجلوا على برنامج تكامل، ومن المتوقع أن تصل نسبة التوزيع إلى 40 بالمئة، حيث يتمّ توزيع 10 طلبات مازوت مدعوم و5 طلبات مازوت مباشر و11 للنقل، مشيراً إلى أنه تمّ زيادة عدد التوزيع المباشر إلى 8 محطات.

يُذكر أن هناك تخفيضاً في مخصّصات محافظة ريف دمشق من 38 إلى 33 طلب مازوت.