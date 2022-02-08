مواجهات مثيرة في جولة منتصف الأسبوع الأوروبية

سيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع جرعة قوية من المباريات المهمة في مسابقات الدوري والكأس، حيث يصطدم ليفربول بضيفه ليستر سيتي في قمة الجولة الرابعة والعشرين للدوري الانكليزي الممتاز، ونجح الليفر في تحقيق الانتصار على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب، بفارق 8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، ويبتعد عن الثالث تشيلسي بفارق نقطة وحيدة، فيما يدخل الثعالب الموقعة وهم في المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وسيحاولون بذل أقصى جهد ممكن في التدريبات للتحضير لها، على أمل تحقيق الفوز للتقدم على جدول الترتيب، والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات لتجنب الرجوع للخلف.

أما في ايطاليا فستقام منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس، حيث يستضيف انتر منافسه روما، ويتطلع فريق انتر ميلان للانتصار على روما وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمصالحة جماهير النيراتزوري بعد خسارة ديربي الغضب أمام جاره ميلان، ويعتلي انتر صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 53 نقطة، ومن خلفه نابولي وميلان في الوصافة برصيد 52 نقطة، ولكن يتفوق نادي الجنوب بفارق الأهداف، في المقابل، يدخل روما مباراة الانتر بنوع من التحدي أمام متصدر الدوري الايطالي، حيث يتطلع الجيالوروسي إلى إقصائه وانتزاع بطاقة التأهل لنصف نهائي الكأس.

وفي مباراة قوية أخرى، يلتقي ميلان مع فريق العاصمة الآخر لاتسيو، ويسعى أصحاب الأرض للوصول إلى دور الأربعة للمرة الثالثة في أربعة مواسم، في حين يسعى لاتسيو للانتقال إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2019 عندما تم قطع كل الطريق لرفع كأس ايطاليا، ويعتبر الفريقان من بين أكثر الفرق نجاحاً في تاريخ كأس ايطاليا، حيث نجح الروسونيري في تحقيق اللقب 5 مرات، فيما حصد البيانكوشيليستي لقب الكأس 7 مرات.

اسبانياً، تفتتح غداً مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس، ويلتقي فيها قاهر الريال والبارسا هذا الموسم أتلتيك بلباو بنظيره فالنسيا في أبرز مواجهات هذا الدور، وسيسعى بلباو لاستكمال مشوار انتصاراته، ووضع قدم في المباراة النهائية، فيما سيحاول فالنسيا استغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد نقاط المباراة.

الدوري الانكليزي الجولة (24)

مباريات اليوم: وست هام- واتفورد، نيوكاسل- ايفرتون، 9.45 مساء، بيرنلي- مانشستر يونايتد 10 مساء.

مباريات الغد: نوريتش سيتي- كريستال بالاس، مانشستر سيتي- برينتفورد، 9.45 مساء، توتنهام- ساوثامبتون، أستون فيلا- ليدز يونايتد، 10 مساء.

مباريات الخميس: ولفرهامبتون- أرسنال، ليفربول- ليستر سيتي 9.45 مساء.

كأس ايطاليا (ربع النهائي)

مباريات اليوم: انتر- روما 10 مساء.

مباريات الغد: ميلان- لاتسيو 10 مساء.

مباريات الخميس: أتلانتا- فيورنتينا 7 مساء، يوفنتوس- ساسولو 10 مساء.

كأس اسبانيا (نصف النهائي)

مباريات الغد: رايو فاليكانو- ريال بيتيس 10 مساء.

مباريات الخميس: أتلتيك بلباو- فالنسيا 10.30 مساء.

أرقام وإحصائيات

– التقى ليفربول ومنافسه ليستر سيتي في 30 مباراة، حقق الريدز الفوز في 16 مناسبة، وتمكن ليستر من التفوق في 8 مباريات، وسيطر التعادل بينهما في 6 لقاءات، ونجح ليفربول في تسجيل 48 هدفاً خلال اللقاءات التي جمعت بينهما، بينما تمكن الثعالب من إحراز 32 هدفاً.

– تواجه الانتر وروما في 175 مباراة سابقة، حقق الانتر الفوز في 72، وحقق روما الانتصار في 49 مواجهة، وتعادلا في 54 لقاء، سجل لاعبو الأزرق والأسود 281 هدفاً، وأحرز لاعبو الأحمر 226 هدفاً.

– التقى ميلان ولاتسيو خلال 155 مباراة، تمكن ميلان من الفوز في 67 مباراة، بينما تمكن لاتسيو من الفوز خلال 29 مباراة، وخيّم التعادل على الفريقين في 59 مباراة، أحرز ميلان فيها 247 هدفاً في شباك نظيره، بينما تمكن لاتسيو من إحراز 175 هدفاً.

– تقابل فالنسيا ونظيره أتلتيك بلباو في 58 مواجهة سابقة، فاز الخفافيش في 25 مباراة، وخسروا 16 مواجهة، وكان التعادل في 17 مناسبة.