هل تحمل زيارة رئيس الاتحاد الرياضي إلى درعا الجديد المنتظر؟

درعا- دعاء الرفاعي

بعد طول انتظار ومطالب ملحّة من رياضيي محافظة درعا، قام رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أمس بزيارة إلى درعا على عجالة ودون حضور أي جهة إعلامية رسمية، حيث علمت “البعث” أن رئيس الاتحاد يرافقه عضوا المكتب التنفيذي بشير عبود وعلاء جوخجي زاروا محافظة درعا لمناقشة واقع الألعاب والمنشآت الرياضية، ثم توجهوا لزيارة قصر الحوريات ومدينة الباسل الرياضية واطلعوا على واقع الصالة الرياضية المغلقة، والتقوا بعدها أعضاء فرع الاتحاد الرياضي ورؤساء بعض الأندية واللجان الفنية في مقرّ اللجنة التنفيذية وسط تعويل كبير على نتائج هذه الزيارة.

عضو مجلس إدارة نادي الشعلة هيثم العلي بيّن لـ”البعث” أن الزيارة المفاجئة خرج منها ممثلو الإدارات بانطباعات إيجابية نتيجة لتجاوب رئيس المنظمة مع مطالب دعم الأندية بالصرف على الألعاب الممارسة، وأهمها الألعاب الفردية خلال المشاركات المركزية، كما عاد رئيس الاتحاد الرياضي العام للتأكيد على استكمال مشروع صيانة وتأهيل الصالة المغلقة، ووعد بحلّ إسعافي للصالة المغلقة وتأمين إنارة خلال أيام ليتسنى للفرق الرياضية التدريب، وتمّ طرح واقع استثمار مقر نادي الشعلة وقصر الحوريات، وسيتمّ دراسة وضع الشريط المحاذي لقصر الحوريات والمسبح تحت تصرف النادي.