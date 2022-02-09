إدانات دولية وعربية للعدوان الإسرائيلي على دمشق

أعربت عدد من الدول عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف أطراف دمشق ليل أمس، وأدى إلى استشهاد جندي وجرح خمسة آخرين، مؤكدين أنه اعتداء جبان مطالبين بتقديم مسؤولي الكيان الصهيوني للمحاكم الدولية كمجرمي حرب. حيث أدان السفير الروسي لدى سورية ألكسندر يفيموف العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق فجر اليوم.

وقال يفيموف لوكالة سبوتنيك “روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سورية وتدعو إلى وقفها” مؤكداً أن هذه “الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقاً من وجهة نظر القانون الدولي”.

وأشار يفيموف إلى أن “مثل هذه الهجمات تؤدي إلى خسائر بشرية وتسبب أضراراً مادية خطيرة وتنتهك سيادة الدول وتشكل تهديداً للحركة الجوية المدنية الدولية وتزيد بشكل عام من تفاقم الوضع العسكري السياسي الصعب في المنطقة ككل”.

كما جدد يفيموف موقف روسيا الثابت بضرورة الاحترام التام لسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها وانسحاب القوات الأجنبية المتواجدة فيها بشكل غير قانوني.

وشدد يفيموف على أن هذه الطريقة الوحيدة للقضاء نهائياً على وجود الإرهاب الدولي على الأراضي السورية وضمان الاستقرار والأمن فيها مبيناً أن الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية في شمال شرق سورية يعيق القضاء على ما تبقى من إرهابيي تنظيم “داعش”. وقال: “من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع مهمة مكافحة الإرهاب في سورية”.

في سياق متصل، أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق فجر اليوم.

واعتبرت القيادة القطرية في بيان أصدرته اليوم أن تمادي كيان الاحتلال في انتهاك السيادة السورية واستهداف الشعب السوري يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وعبرت القيادة القطرية عن تضامنها الكامل مع سورية قيادة وشعباً إزاء هذه الاعتداءات الجبانة وطالبت بتقديم مسؤولي الكيان الصهيوني للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.

واستنكرت القيادة القطرية بشدة صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء انتهاك سيادة دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة ودعت المؤسسات الدولية إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين ومساءلة الكيان الصهيوني عن الجرائم العدوانية التي يرتكبها بحق الشعوب العربية وسيادتها.

كما أدانت الجمهورية اليمنية العدوان الإسرائيلي وأعرب سفير جمهورية اليمن في دمشق عبد الله علي صبري في بيان عن تضامن بلاده المطلق مع سورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها مؤكداً أن هذا العدوان انتهاك لسيادة الدول ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية.

وقال السفير اليمني: “إذ ندين الاعتداء الغاشم وسط تواطؤ المجتمع الدولي ونؤكد على الحق المشروع للدولة السورية في الرد على هذا الاعتداء”.

واستشهد جندي وأصيب خمسة اخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ فجر اليوم على محيط مدينة دمشق تسبب أيضاً بوقوع أضرار في منازل المدنيين وأملاكهم بمدينة قدسيا شمال غرب دمشق.