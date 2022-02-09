الرفيق الشوفي يلتقي الكوادر الطلائعية في إدلب

إدلب: يحيى بزي

التقى عضو القيادة المركزية للحزب الرفيق اللواء ياسر الشوفي رئيس مكتبي التنظيم والطلائع والتربية المركزين وأمين فرع إدلب للحزب الرفيق أحمد جاسم النجار ورئيس منظمة طلائع البعث الرفيق عزت عربي كاتبي وعضو قيادة فرع إدلب للحزب الرفيقة فورية مناع رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي الفرعي بالرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع إدلب لطلائع البعث وأمناء السر المتفرغين وذلك بقاعة الإجتماعات بفرع إدلب للحزب في مدينة خان شيخون

الرفيق الشوفي أكد على أهمية العمل الطليعي ودوره الوطني وإنعكاساته على الواقع بالإضافة لتأهيل وتأطير الرفاق الجدد، وضرورة وجود مشرفي مناطق في ريف إدلب المحرر، منوهاً لتكامل الدور بين الكوادر الطلائعية على مختلف مستوياتها التنظيمية، مبيناً أن الإهتمام بالعملية التربوية والنشاط الطليعي نابعاً من الدور الوطني الهام في تعزيز منظومة القيم الوطنية، داعياً لتكثيف العمل الميداني لخلق بيئة مناسبة وملائمة للأنشطة الطلائعية، مشيراً للإهتمام الكبير الذي توليه قيادة الحزب لعمل المنظمة لأنه عمل وطني يؤكد الحرص على بناء الوطن والحفاظ على ممتلكاته ليكون النتاج الأهم وهو بناء سورية القوية المتجددة بقيادة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار حافظ الأسد

بدوره الرفيق النجار أثنى على الجهود الطلائعية في فرع إدلب وأنشطتها الهادفة والدور التربوي للمنظمة في تعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي، داعياً لتضافر الجهود في المرحلة المقبلة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب

من جانبه كاتبي أكد على ضرورة تفعيل العمل الطليعي وزيادة فعاليته وتميزه في جميع المناطق، مشدداً على أهمية التقييم الجاد والدوري للعمل وضخ دماء جديدة في شرايين العمل الطليعي وتجاوز أسوار المدرسة ليكون للنشاط الطليعي دوره المجتمعي بالتكامل مع وزارة التربية، وخلق المبادرات والأعمال التي تعزز منظومة القيم الوطنية في نفوس الأطفال ليكونوا صناع المستقبل لسورية.