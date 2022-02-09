الشوفي: البناء الفكري والتأهيل مسؤولية أخلاقية ووطنية ومجتمعية

حمص – البعث:

التقى الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزيين بحضورالرفيق أمين فرع حمص للحزب عمر حورية والرفيق د.عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث الرفاق قيادة فرع الطلائع بحمص ومشرفي المناطق الطليعية بالمحافظة في مقر قيادة الفرع.

ونقل الرفيق الشوفي في بداية حديثه تحية و محبة الرفيق الأمين العام للحزب و الرفاق في القيادة المركزية للحزب الأسد معبراً عن فخره و اعتزازه بوجوده بين أبناء محافظة حمص التي قارعت و انتصرت على الارهاب و انتصار حمص هو انتصار كل المناطق السورية وحمص قلب سوريتنا الحبيبة ونبضها وأهاليها كانوا السد المنيع الذي حطم أحلامهم المريضة على أسوار مدينتهم جماجم المعتدين.

واستعرض الواقع السياسي وما يحاك لسورية من مؤامرات من قوى الشر و الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية و شعبها مستهدفة كل مقوماته داعياً إلى قراءة هذه المرحلة بالشكل الصحيح و أن يشخصوا الواقع لتجاوزه بنجاح.

وأكد عضو القيادة المركزية أن اللقاء مع الكوادر الطليعية له خصوصيته المستمدة من طبيعة عملهم المقدّس، والأمانة التي يحملونها، والدور الوطني الكبير الذي يقومون به، والذي كانوا دائماً محافظين عليه، وعملوا على عكسه من خلال عملية التنشئة والإعداد الصحيح للطلاب، وهو بالوقت نفسه شرف، لأن عملية البناء الفكري والتأهيل مسؤولية أخلاقية ووطنية ومجتمعية، وقد كان المعلمون دائماً أهلاً لهذه الأمانة.

وأشار الرفيق أمين الفرع إلى حالة الاستقرار التي تشهدها العملية التعليمية، والتي تمت بجهود الكوادر الطليعية

و المؤسسات التربوية، لافتاً إلى التطور الذي طرأ على العمل الطليعي بهمة الكوادر المختصة بالعمل الطليعي … مؤكداً بأن حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي أولى الاهتمام والرعاية الكبيرة لجيل الطلائع من خلال تأمين كافة مستلزمات العمل وتنفيذ الأنشطة وخاصة تلك التي تهتم بمواهب الأطفال لصقلها وتوجيهها بالشكل الصحيح. انطلاقاً من توجيه الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

الرفيق الدكتور عزت عربي كاتبي طلب من الرفاق بذل المزيد من الجهد والعمل , وأن يكون عملنا ميدانيا كفريق عمل واحد والابتعاد عن الفردية في العمل , لرفع سوية العملية التربوية نحو الأفضل .. مؤكداً على متابعة الاهتمام بالعمل الطليعي وتنمية وصقل مواهب أطفالنا جيل المستقبل وتكريس حب الوطن وقائد الوطن , في نفوسهم , وإعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة.

حضر اللقاء عدد من أعضاء قيادة الفرع و معاون مدير التربية بحمص