الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها .. تطوير الجانب التربوي وتحسينه أهم المطالب 

البعث- محافظات:

كان الجانب التربوي وضرورة تعزيزه وتطويره وتأمين مستلزمات العملية التعليمية العنوان الأهم في مداخلات مؤتمرات الفرق التي تابعت اليوم عقد مؤتمراتها الى جانب التركيز على الجوانب الفكرية والتنظيمية وتأهيل الشباب .

وفي درعا (دعاء الرفاعي) عقد ميلسون الأولى والثانية والثالثة بحضور الرفيق حسين الرفاعي أمين الفرع وفرق صور والنجيح والزباير وجدل في مجال عمل شعبة ازرع وتم عرض التقارير السياسية والتنظيمية والخدمية في مجال عمل الفرق والتوصيات والمقترحات و تمت المصادقة عليها وطالبت المداخلات الحضور ضرورة إعادة النظر بساسة الدعم وتوجيهه للشرائج المحتاجة ومعالجة نقص الكادر التدريسي في الثانوية المهنية وأساتذة الاختصاص للعديد من المواد والمعلمين الاختصاصيين في المعهد الصناعي والإسراع بطلبات تثبيت العضوية واستعرض الرفيق الرفاعي الواقع السياسي والحزبي من حيث البنية والتنظيم مؤكدا أن الحزب يحتاج للرفاق الأكفاء أصحاب الخبرة وهم والحزب يعتز بكوادره القيادية وما تقوم به من أعمال بمختلف المجالات.

وفي الرقة ( حمودالعجاج) عقدت فرق المغلات الأولى والخميسية والحمدانية وغرناطة في الريف الشرقي المحرر مؤتمراتها بحضور الرفاق الدكتور عبد العزيز العيسى أمين الفرع وأعضاء قيادته الفرع وقيادة شعبة الريف الأولى.. حيث دعت المداخلات الى ترميم الطرق داخل القرى وبناء أسوار للمدارس وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة كمية المقنن العلفي وزيادة مخصصات الدقيق التمويني للمخابز ودعم أسر الشهداء بشكل دائم وتنظيف الاقنية والمصارف الزراعية وإصلاح أقنية الري المتضررة ومكافحة نبات الباذنجان البري وترميم مبنى فرقة الخميسية وتزويد الفرق بالسجلات ومعالجة مشكلة ضعف الاتصالات بالشبكة الخلويةوإنشاء محطة ضخ على نهر الفرات لسد العجز بمياه الري وتجهيز وترميم فرن النزازة البلدي وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالدعمة والحردان وتوفير الأدوية بالمركز الصحي ومعالجة موضوع ومراقبة الأسعار وتأمين الكهرباء وتعيين كادر تدريسي للمواد العلمية في مجال عمل فرقة غرناطة وتأمين محروقات للأراضي المستبعدة التي تروي على المحركات ووضع نقاط حراسة ومراقبة في المزارع المتواجدة في باديتي غانم العلي والحمدانية.

واشار الرفيق أمين الفرع عن أهمية التسويات التي أقيمت في ريف الرقة المحرر بمدينة السبخة وشهدت إقبالا ملحوظا من الأخوة المواطنين بكافة شرائحهم رغم الإجراءات والمعوقات التي واجهتهم بسبب منعهم من قبل الميليشيات الإنفصالية والإرهابية مؤكدا أن سورية بقيادة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد انتصرت في الحرب الإرهابية التي تواجهها منذ احد عشر عاما.

وفي طرطوس ( مكتب البعث) عقدت الفرقتان الثامنة والرابعة عشر في قطاع الشعبة الاقتصادية وهي فرقة النفط ( سادكوب-فوسفات- السورية للنفط- شركة اسمنت طرطوس ) مؤتمراتها بحضور الرفاق الدكتور عميد قبلان عضو قيادة الفرع ومصطفى سلامة أمين الشعبة وأعضاء قيادتها والمدراء المعنين ورئيس نقابة عمال النفط وتركزت المداخلات على الجوانب الاقتصادية والسياسية وتعزيز دور الشباب ورعاية المواهب وإقامة نوادي رياضية.

وفي شعبة بانياس عقدت فرق العنازة وبستان الحمام ونعمو الجرد مؤتمراتها وتم طرح مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة كما عقدت فرق بصرصر والدريكيش الثالثة والرابعة ضمن قطاع شعبة مشتى الحلو مؤتمراتها بحضور الرفاق رئيس مكتب الإعداد الفرعي سمير خضر وأمينا وأعضاء قيادة الشعبتين وأمناء الفرق الحزبية ورؤساء الدوائر الحكومية وأشارت المداخلات إلى ضرورة تعبيد طريق بصرصر وبسدقين وتأمين صرف صحي وصيانة المدارس وتأمين محولات وإصلاح القواطع وتعبيد طريق عين اللبنة وإصلاح شبكة المياه وتأمين القرطاسية والكتاب المدرسي وإعادة معلمي الاختصاص إلى الصفين الرابع والخامسوزيادة عمال الصيانة وتوزيع المواد التموينية برسالة واحدة وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي وخطوط سير للقرى وزيادة مراكز السورية للتجارة في الأرياف، وحل مشكلة الصرف الصحي في حي المقلع٠

وعقدت فرق تل الترمس والطليعي وبعمرة مؤتمراتها السنوية بحضور أمين شعبة صافيتا الرفيق أسامة الموعي وأعضاء قيادة الشعبة كما عقد فرق المنية وكرم بيرم وقلع اليازدية ضمن قطاع شعبة المنطقة الثانية مؤتمراتها بحضور الرفيق جمال غزيل عضو قيادة الفرع وأمين وأعضاء قيادة الشعبة وتركزت المداخلات على تطوير الأداء الحزبي وتحسين الواقع المعيشي ودعم المزارعين والاهتمام بالجانب التربوي و إيجاد فرص عمل للشباب.

وعقدت فرق الهنكار والغمقة الشرقية والطلائع ضمن قطاع شعبة المدينة الأولى مؤتمراتها بحضور أعضاء قيادة فرع الحزب المشرفين وتركزت المداخلات على القضايا التنظيمية والفكرية وتحسين الواقع المعيشي وضبط الأسعار ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، وشددت الرفيقة ندى علي عضو قيادة الفرع على الالتزام الحزبي وتطوير الحالة الثقافية لتعزيز مسيرة الحزب النضالية في ظل ما تتعرض له سورية من حرب شرسة بأدوات مختلفة .

وفي اللاذقية ( مروان حويجة) تناولت مداخلات مؤتمري فرقتي مرفأ اللاذقية والخيوط القطنية في شعبتي المدينة الأولى والثالثة على دور المؤسسة الحزبية في تلمّس قضايا المجتمع والعمل والإنتاج ومتابعتها بهدف المساهمة في معالجتها وتأمين كوادر عاملة جديدة في الصالات الإنتاجية والورش الفنية وتأمين أقطان للحؤول دون توقف شركة الخيوط القطنية عن العمل تأمين قطع تبديلية وتثبت العاملين المؤقتين وتشميل قطاع الغزل والنسيج بالأعمال المجهدة ودعم الضمان الصحي ورفع قيمة الوجبة الغذائية والاهتمام بالقضايا المعيشية والاقتصادية وإعادة النظر بالقرارات الصادرة بما يضمن الحفاظ على الدعم وناقش الرفاق التقارير السنوية المقدمة وتفعيل دور الجهاز الحزبي و النقابي في متابعة القضايا والاحتياجات المعيشية و الصحية و المهنية .

الرفيق هيثم اسماعيل أمين الفرع أشار إلى أن التزام الرفاق بالاجتماعات والمؤتمرات و الحرص على المشاركة في المناقشات والأفكار يعزز دور المؤسسة الحزبية في أداء رسالتها الوطنية و البعثية و التنموية و الفكرية مؤكدا أن جميع ما عرضه الرفاق من قضايا هامة تتم متابعتها بشكل يومي وحثيث من خلال جميع المؤسسات والنقابات والهيئات المؤسساتية المعنية.

كما ناقشت فرق صرنا و حرف السلكين في شعبة الحفة والفرق الأولى و السابعة والثالثة عشر في شعبة المحاربين القدماء مؤتمراتها بحضورالرفيق ابراهيم عبيدو رئيس مكتب العمال الفرعي.

وأشار الرفيق عبيدو إلى أن المناقشات التي طرحت تعكس الحس العالي بالمسؤولية الوطنية للرفاق اعضاء والخبرة بالعمل وهو ما تؤكد عليه القيادة بشكل دائم على ضرورة الطرح المفيد والنقد البناء منوها إلى أن المؤتمرات محطات تنظيمية لمراجعة الخطة والبرامج و تقديم المقترحات بما يدفع مسيرة عمل المؤسسة الحزبية لافتا الى المؤسسات تعكس الصورة المشرقة للحزب

كما عقدت فرق المدينة الأولى والثالثة والرابعة في مجال شعبة جبلة الأولى مؤتمراتها بحضور الرفيق الدكتور عصام درويش رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي الذي أكد على ضرورة تحقيق قيمة مضافة في عمل الفرقة من خلال تواصلها و تفاعلها مع المجتمع بكل قضاياه و قدم أعضاء مؤتمرات فرق جناتا والقنجرة الأولى والثانية بحضور الرفيق كامل زنتوت رئيس مكتب التربية الفرعي مجموعة من المداخلات حول إيجاد الحلول للمشكلات المطروحة.

وفي حمص ( مكتب البعث) عقدت الفرق السابعة المياه ،وال19والرابعة تربية وشين الثانية والسابعة و14 في الشركة العامة للحبوب والبويضة الغربية والريان وسكرة وأبو دالي والجديدة والرقامة والمنزول والروضة والفحيلة، والسنكري الثانية والمكرمية والزعفرانة في مجال عمل شعب المدينة الأولى والثانية وشين والمركز الأولى والثانية والتربية والمخرم والقصير والرستن بحضور الرفيقان إياد ظفرور رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي والدكتور محمد الصاج رئيس مكتب العمال الفرعي.

وتم خلال المؤتمرات تلاوة التقارير المقدمة وركزت المداخلات على الواقع التنظيمي والخدمي وتقييم الأداء وتفعيل العمل الحزبي وتعزيز ثقافة الحوار ومبدأ النقد والنقد الذاتي.

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين) عقدت فرق خان أرنبة الأولى والثانية والخامسة من شعبة الخطوط الأمامية وفرق الدويلعة الأولى والثانية والثالثة ونهر عيشة من الشعبة الثالثة وفرقتا خراب الشحم وزيزون من شعبة القنيطرة بدرعا مؤتمراتها بحضور الرفاق أعضاء قيادة الفرع وأمناء وقيادات الشعب الحزبية .

وتركزت المداخلات على ضرورة تطوير الجانب التنظيمي الحزبي وتحسين الواقع المعيشي واعادة النظر برفع الدعم عن بعض الشرائح ومعالجة مشكلة واقع النقل السيء والواقع الكهربائي وتعبيد الطرق والشوارع وزيادة مخصصات مازوت التدفئة للمدارس وتشديد الرقابة التموينية وضبط الأسعاروالاهتمام بالجانب التربويودراسة واقع المدارسوتامين جميع مستلزماتها والتعاون مع محافظتي ريف دمشق ودرعا بشأن تخديم أبناء المحافظة في التجمعات هناك .

وقدّم الرفاق أمناء الفرق الحزبية كل ضمن مجال عمله جملة من المقترحات حول واقع العمل والمشكلات ضمن قطاعهم .

وفي حماة ( منير الاحمد ) عقد ت فرق دير ماما والحيلونة والزاوي وعنبورة وبقراقه وطير جملة في شعبة مصياف وكفراع في شعبة الريف والجبين والجلمة في شعبة محردة بحضور الرفاق أمين الفرع وقيادته وامناء الشعب وقياداتها.

وقدّم الرفاق أعضاء المؤتمرات مداخلاتهم ومقترحاتهم حول القضايا التنظيمية والفكرية والتعليمية والاقتصادية والثقافية وتمّ الرد إلى المداخلات من قبل الرفاق الحضور .

وأكد الرفيق أشرف باشوري أمين الفرع الحزب أهمية انعقاد مؤتمرات الفرق كونها محطات للتقييم والنقد ومراجعة الذات مشيراً إلى أنها تساعد في وضع خطط جديدة تتناسب مع طموح وهموم الرفاق وبالتالي التعاون على تجاوز العقبات وتخطيها.

واشار الرفاق أعضاء قيادة الفرع لأهمية المؤتمرات في إجراء مراجعة موضوعية نقدية للخطط والبرامج و تقييمها بما يرتقي بالأداء ويدعم مسيرة العمل الحزبي والعلمي والإداري والتعليمي .

وفي ريف دمشق ( عبد الرحمن جاويش) عقدت فرقة جرمانا الرابعة مؤتمرها وركزت مداخلات الرفاق على القضايا الخدمية و المعيشية و المطالبة بتحسين الوضع المعيشي و الكهربائي وحل مشكلة انقطاع المياهو تامين اكشاك لتوزيع مادة الخبز و زيادة عدد باصات النقل الداخلي و الاهتمام بالواقع الخدمي ومعالجة تراجع العملية التربوية وتعزيز مجلس الأولياء.

وناقش المؤتمرين الوضع التنظيمي للفرقة مع مقترحات تقدموا بها لتعزيز العمل الحزبي وضرورة التواصل مع الرفاق المنقطعين عن الاجتماعات الحزبية لمعرفة الاسباب وذكر الرفيق عبدو درخباني عضو قيادة الفرع ان صمود سورية في وجه المشاريع الصهيونية جاء من صمود الرفيق الأمين العام للحزب وحكمته و تضحيات الجيش العربي السوري و ان المرحلة القادمة مرحلة عمل وبناء.